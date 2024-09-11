ABD'den İsrail'e Sivil Güvenlik Vurgusu

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince kafasından vurularak öldürülmesi konusunda İsrailli ortaklarına "sivil güvenliğin göz önünde bulundurulmasının önemini vurgulamaya" devam edeceklerini belirtmekle yetindi.

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Ryder, bir gazetecinin, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin bir Amerikan vatandaşını öldürmesi sonrası İsrail'e yapılan yardımların dikkate alınarak daha güçlü bir vurgu fırsatının ele geçip geçmediği şeklindeki sorusuna, Bakan Lloyd Austin'in 7 Ekim'den bu yana İsrailli mevkidaşı ile görüşmelerinde "sivil zararların azaltılmasının önemine vurgu yaptığını" söyledi.

Ryder, "Bunun planlama ve operasyonlarda kritik bir unsur olduğundan emin olmalarını istiyoruz. Batı Şeria'ya gelince, belirttiğim gibi, Bakan, sivil güvenliğin hesaba katılmasının önemi ve girişilen eylemlerin gerginliği körüklemediğinden ve daha geniş bir çatışmaya yol açmadığından emin olunması konusunda İsrailli mevkidaşı ile konuştu." yanıtını verdi.

Ryder, İsrailli meslektaşlarını sivil güvenliği hesaba katmaya teşvik etmeye devam edeceklerini söyleyerek, ABD Dışişleri Bakanlığının da Batı Şeria'da İsrail tarafından uluslararası insancıl çizginin ihlal edildiğine dair suçlamaları değerlendirmeye devam ettiğini öne sürdü.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Eygi'nin "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini" savunurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli." ifadesini kullanmıştı.

İran'ın Rusya'ya balistik füze sevkiyatı

Öte yandan, basın toplantısında İran'ın Rusya'ya balistik füzeleri sevkiyatı yaptığına dair haberleri doğruladıklarını belirten Ryder, bunu "derinden endişe verici bir gelişme" olarak niteledi.

Ryder, bu füzelerin Ukrayna'da birkaç hafta içinde kullanılabileceğini ve daha fazla Ukraynalı sivilin ölümüne neden olabileceğine inandıklarını belirterek, "İran ile Rusya arasındaki bu ortaklık Avrupa güvenliğini tehdit ediyor ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Orta Doğu'nun ötesine ve dünyanın dört bir yanına nasıl ulaştığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki müttefik ve ortaklarıyla birlikte bu gelişmeleri izlemeye devam edeceğini dile getiren Ryder, söz konusu füze sistemlerinin tehdidine karşı Ukrayna'nın hava savunmasına destek konusunda kararlı kalacaklarını ifade etti.