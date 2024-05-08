ABD: İsrail, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt etti - Son Dakika
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ABD: İsrail, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt etti

ABD: İsrail, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Miller, insani yardımların ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip oldu.

08.05.2024 10:27  Güncelleme: 10:37
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, Kerem Ebu Salim (Şalom) ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Miller, Dışişleri Bakanlığı'nda, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarının akıbetine dair gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsani yardımların ulaşmaya devam edebilmesi için, bunun gerçekten gerçekleşmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın "mümkün olan en kısa sürede" yeniden açıldığını görmek istediklerini ve İsrail'in burayı açmayı taahhüt ettiğini vurgulayan Miller, "Refah için de aynı şey geçerli. Refah'ın yakıt sevkiyatı için yeniden açılacağını söylediler ki bu, su kaynakları, insani yardım ulaştıran kamyonlara yakıt ve fırınları çalıştırmak için son derece önemli. Ancak bunun tamamen yeniden açıldığını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD: İsrail, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt etti - Son Dakika

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