ABD-İsrail Saldırıları Sivilleri Tehdit Ediyor

10.03.2026 00:24
İran'daki ABD-İsrail saldırıları, hastane ve okul gibi sivil alanlara zarar vererek sivilleri tehlikeye attı.

CNN tarafından incelenen uydu ve görüntü kayıtlarına göre, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırıları, hedeflere yakın hastanelere, okullara ve spor salonlarına zarar verdi ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attı.

CNN'in incelediği görüntüler, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırılarının, hedeflere yakın konumda bulunan hastane ve okul gibi kamusal alanlarda ciddi ölçüde hasar oluşturduğunu ortaya koydu.

Analizde, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında siyasi isim veya resmi kurumları hedef almasının, aynı zamanda yakın çevredeki sivil alanları da tehdit ederek sivillerin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

İran'ın ulusal kamu yayıncısı Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin hedef alındığı saldırıda, 900 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen bombanın yaklaşık 12 metre genişliğinde göçüğe sebep olduğu belirtilen haberde, İsrail ve ABD'nin hava saldırılarında kullandığı silahların, yaklaşık 305 metre mesafe içinde bulunan sivilleri öldürme veya yaralama kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Gandhi Hastanesi'nin IRIB yerleşkesine yaklaşık 30 metre uzaklıkta yer aldığı aktarılan analizde, IRIB'e düzenlenen saldırıdan büyük zarar gören Gandhi Hastanesi'nde patlayan camlar ve yıkılan duvarların sivillerin güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

İran'ın güneyindeki Mirab kentinde ABD-İsrail'in saldırısı sonucu çoğu kız çocuğu 160 kişinin hayatını kaybettiği ilkokulun yaklaşık 61 metre ilerisinde İran'a ait askeri üs bulunduğu ifade edilen analizde, Fars eyaletindeki saldırılarda hedef alınan ve can kaybının bildirildiği bir spor salonunun bitişiğinde polis karakolunun yer aldığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

