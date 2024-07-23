ABD, İsrail ve BAE Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplantı düzenledi - Son Dakika
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ABD, İsrail ve BAE Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplantı düzenledi

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, geçen hafta perşembe günü Abu Dabi'de gerçekleşen gizli toplantıya, BAE Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü ve İsrail Stratejik İşler Bakanı katıldı. Filistinli gruplar ise kapsamlı bir ulusal birliğe ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurmuştu.

23.07.2024 15:41
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ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD, İsrail ve BAE'nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi'de, İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği" iddia edildi.

Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in katıldığı belirtildi.

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya "varmak üzere" olduklarını duyurmuştu.

Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çin'de toplanan Filistinli grupların "Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını" belirterek, 7 Ekim'den bu yana büyük yıkıma yol açtıkları Gazze'nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail ve BAE Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplantı düzenledi - Son Dakika

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