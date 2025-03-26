ABD, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna ile Anlaştı - Son Dakika
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ABD, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna ile Anlaştı

ABD, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği için Rusya ve Ukrayna ile barışçıl müzakerelere başladı.

26.03.2025 13:42
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NEW YORK, 26 Mart (Xinhua) -- ABD, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, güç kullanımına son verilmesi ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi için Rusya ve Ukrayna ile anlaşmaya vardı.

Beyaz Saray'ın salı günü yaptığı açıklamaya göre anlaşma, 23-25 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Ukrayna ve ABD-Rusya heyetleri arasında yapılan teknik düzeydeki görüşmelerin ardından imzalandı.

Açıklamada, ABD'nin Riyad'da yapılan anlaşmalar doğrultusunda Rusya ve Ukrayna arasında barışçıl çözüme ulaşılması için müzakerelere yardımcı olmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamaya göre ABD, Rusya ve Ukrayna ile her iki ülkenin enerji tesislerine yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik önlemler alınması konusunda da ayrı ayrı anlaşmalara vardı.

ABD-Rusya ve ABD-Ukrayna görüşmelerinde, "uzun ömürlü ve kalıcı barışın" sağlanmasına yönelik çabalar konusunda mutabık kalındı.

ABD-Rusya görüşmelerinde üzerinde anlaşma sağlanan maddelere göre ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına, deniz sigorta maliyetlerinin düşürülmesine ve bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimin kolaylaştırılmasına destek verecek.

ABD-Ukrayna görüşmelerinde iki taraf da ABD'nin savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla başka yere götürülen Ukraynalı çocukların geri dönüşünün sağlanmasına yardımcı olma taahhüdünü teyit etti.

Kremlin'den salı günü yapılan açıklamaya göre ise Rusya ve ABD, Rusya-Ukrayna çatışmasında enerji tesislerine yönelik 30 günlük ateşkes sırasında hedef alınmayacak enerji tesislerinin kategori listesi üzerinde anlaştı.

Listede petrol rafinerileri, petrol ve doğalgaz boru hatları ve depolama tesisleri, elektrik üretim ve iletim altyapısı, nükleer enerji santralleri ve hidroelektrik baraj tesisleri yer alıyor.

Kremlin, enerji tesisleriyle ilgili 30 günlük ateşkesin 18 Mart'tan itibaren geçerli olduğunu ve karşılıklı mutabakatla uzatılabileceğini ya da taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi halinde yürürlükten kalkabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna ile Anlaştı - Son Dakika

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