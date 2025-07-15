ABD Kongresi'nden Musallet Olayına Tepki

ABD'de Kongre üyeleri, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen ABD vatandaşı Filistinli Sayfollah Musallet'in ölümüyle ilgili üzüntülerini dile getirerek Dışişleri Bakanlığını olayı soruşturmaya çağırdı.

ABD'li Kongre üyeleri Rashida Tlaib, Delia C. Ramirez, Ayanna Presley, Jerry Nadler ve Kathy Castor, Musallet'in öldürülmesine ilişkin, sosyal medya platformu X hesapları üzerinden açıklamada bulundu.

Tlaib, paylaşımında, "Bir Amerikalı, ordunun desteğini alan İsrailli yerleşimciler tarafından dövülerek öldürüldü. Sayfollah için adalet peşinde koşmak yerine, hükümetimiz onu ve onun gibi Filistinlileri her gün öldüren apartheid sistemini desteklemek için milyarlarca dolar göndermeye devam ediyor. Derhal silah ambargosu uygulayın." ifadelerini kullandı.

Ramirez ise Musallet'in İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen altıncı Filistinli Amerikalı olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Saif'in yasını tutarken ABD Dışişleri Bakanlığı, onun cinayeti ve Batı Şeria'da yerleşimciler ve askeri şiddet sonucu öldürülen tüm Amerikalıların cinayetleri hakkında derhal soruşturma başlatmalıdır. Sorumlular hesap vermeli."

Kongre üyesi Pressley de paylaşımında, Musallet'in hayatta olması gerektiğini ancak bunun yerine Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından dövülerek öldürüldüğünü belirterek "Dışişleri Bakanlığı derhal bir soruşturma başlatmalı ve yerleşimcilerin şiddetini bir kez ve sonsuza kadar ortadan kaldırmalıdır." ifadesine yer verdi.

Jerry Nadler ise yaşanan olaydan dolayı "dehşete kapıldığını" vurgulayarak "Yerleşimcilerin ambulansların kurbanlara ulaşmasını engellediği ve İsrail askerlerinin de olay yerinde olduğu ancak müdahale etmediği yönündeki haberler son derece rahatsız edici." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'daki şiddetin "salgın boyutuna" ulaştığının altını çizen Nadler, "Filistinlilerin müzakere edilmiş ve uygulanabilir iki devletli çözüm yoluyla barış, güvenlik ve istikrar içinde bir arada yaşayabilmeleri" çağrısı yaptı.

Kathy Castor da Musallet'in öldürülmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirerek ABD hükümetinin olayı soruşturması gerektiğinin altını çizdi.