ABD Kongresi, UNRWA\'nın fonunu durduran bütçe tasarısını onayladı

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı, ABD Kongresinden geçti.
Dün ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği 1,2 trilyon dolarlık tasarıyı Senato gece yarısından sonra geçirerek Beyaz Saray'a gönderdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalaması beklenen geçici bütçede, kıtlık tehlikesinin yaşandığı Gazze'ye insani yardım sağlayan en önemli kuruluş olan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmaması öngörüldü.
Metinde, 2024 mali yılının sonu olan ekim ayına kadar, ayrıca 2025 mali yılında da marta kadar UNRWA'ya fon sağlanmayacağı belirtildi.
Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin oylarıyla kabul edilen ve hükümetin kapanmasını engelleyen geçici bütçede, İsrail'e askeri yardımlar ise artarak devam ettirildi.
İsrail'e askeri yardımlar aynen devam ediyor
Geçici bütçede yer alan 886 milyar dolarlık ABD Savunma Bakanlığı Bütçesi kapsamında, İsrail'e önceki yıllarda olduğundan biraz daha fazla miktarda, 3,8 milyar dolarlık askeri yardım öngörüldü.
ABD Senatosundan geçen ve halen Temsilciler Meclisinde bekleyen 95 milyar dolarlık ayrı bir pakette ise Ukrayna'ya 60, İsrail'e ise 14 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.
Demokrat Senatör Van Hollen'dan sert tepki
ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise konuya ilgili açıklamasında, UNRWA ile ilgili soruşturmada sadece sorumluların cezalandırılması gerektiğini, ancak bu şekilde masum sivillerin cezalandırıldığı belirtmişti.
Van Hollen, iki partinin anlaştığı bütçe tasarısında UNRWA'nın fonunun kesilmesine ilişkin, "UNRWA'nın 14 çalışanıyla ilgili ciddi iddialar soruşturulmalı ve sorumlular cezalarını almalıdır, ancak Gazze'deki 2 milyondan fazla masum insanı cezalandırmak sadece yanlış değil, aynı zamanda vicdansızlıktır. UNRWA, Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında ana unsurdur, dolayısıyla UNRWA'nın fonunu kesmek açlıktan ölen insanların gıdasını ve yaralı sivillere tıbbi takviyeyi kesmektir." değerlendirmesini yapmıştı.
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