ABD Kongresinde Dr. Fauci ile gerilimli oturum - Son Dakika
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ABD Kongresinde Dr. Fauci ile gerilimli oturum

ABD Kongresinde Dr. Fauci ile gerilimli oturum

ABD Kongresinde gerçekleşen oturumda, Kovid-19 salgını döneminin sembol ismi Dr. Anthony Fauci, virüsle mücadelede bilimsel yöntemleri uyguladıklarını savunurken, Cumhuriyetçi vekiller tarafından yanıltıcı bilgi vermekle suçlandı. Tartışmalar arasında, virüsün kökenleri, yayılımı ve alınan tedbirler de ele alındı.

03.06.2024 23:05
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ABD Kongresindeki oturumda, Kovid-19 salgını döneminin sembol ismi eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, virüsle mücadelede her zaman bilimsel yöntemleri uyguladıklarını savunurken, Cumhuriyetçi vekiller Fauci'nin "Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Kovid-19'un kökenleri, yayılımı ve ABD'de alınan tedbirlerle ilgili oturuma, emekli olduktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Dr. Fauci ile Cumhuriyetçi vekiller arasındaki gerilimli tartışmalar damga vurdu.

Kovid-19 salgını döneminde ABD'de süreci yöneten isim olarak bilinen Dr. Fauci, açılış bölümünde yaptığı konuşmada, salgın döneminde uyguladıkları tedbirlerin tamamen bilimsel olduğunu ve ülke olarak bundan sonraki benzer olası salgınlar karşısında daha güçlü bir toplumsal bilinç ve iletişime ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Fauci, Kovid-19'un Çin'de bir laboratuvarda üretildiği ve akabinde kazara dışarı sızdığı şeklindeki yaklaşımlar karşısında temkinli olduğunu, bu iddiaları yakinen duyduğunu ancak kendisinin bu iddiaların herhangi bir yerinde rolünün olmadığını savundu.

Kendisinin, virüsün üretildiği laboratuvarı fonladığı şeklindeki iddiaları da yalanlayan Fauci, işle ilgili olarak hiçbir zaman kişisel e-posta adresini kullanmadığını ve kamuoyunda dolaşan şahsıyla ilgili bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Sosyal mesafe" uygulamasının kaynağının kendisi olmadığını da ileri süren Fauci, bu adımın ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) okullarda uygulanması için oluşturduğu yönerge olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi vekil Greene ile atıştı

Oturumdaki Cumhuriyetçi vekiller, Fauci'nin salgın dönemindeki bazı kararlarının Amerikan toplumunda ciddi tartışmalara neden olduğunu ve bazı kararların bilimsel temelinin zayıf olduğunu ileri sürdü.

Bilimsel yöntemler konusundaki eleştiriler nedeniyle zaman zaman Cumhuriyetçilerle Dr. Fauci ve ona destek veren Demokratlar arasında tartışma yaşandı.

Cumhuriyetçi vekillerin çoğu, Amerikan kamuoyunun, virüsün kaynağı ve nasıl yayıldığı konusunda Demokrat Biden yönetimi tarafından yeterince bilgilendirilmediğini ifade etti.

Oturum başkanı Cumhuriyetçi Brad Wenstrup, Biden yönetiminin süreci kötü yönettiğini, bazı konularda şeffaf davranmadığını ve Fauci'nin de burada rolü olduğunu savundu.

Oturumun ilerleyen bölümlerinde söz alan Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ise, Dr. Fauci'nin sözlerinde ciddi çarpıtmalar ve yanlışlıklar olduğunu savundu ve Fauci'nin "sosyal mesafe" konusunda Amerikalıları evlerine kapatırken, kendisinin öyle davranmadığını ileri sürdü.

"Kendi bölümümde size doktor demeyeceğim, Bay Fauci diyeceğim." diyen Greene, Fauci'nin bilimsel yöntemler konusunda Amerikan toplumunu yanlış yönlendirdiğini ve mahkemede hesap vermesi gerektiğini, "Sizin cevaplarınıza ihtiyacım yok. Doktorluk lisansını hak etmiyor, onun ait olduğu yer cezaevi." sözleriyle savundu.

Greene'nin bu sözlerine tepki gösteren Demokrat vekiller, tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, bir süre salonda gerginlik yaşandı.

Araya giren oturum başkanı Wenstrup herkesi sustururken, tanıklara mesleklerine uygun şekilde hitap edilmesi ve Fauci'nin de doktor olması sebebiyle bu şekilde tanımlanması gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan California Demokrat vekili Robert Garcia, her iki ebeveyni de salgında hayatını kaybetmesine karşın Dr. Fauci'nin yönettiği salgınla mücadele yöntemlerinin binlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğunu savundu ve Fauci'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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