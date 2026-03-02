ABD, Körfez Ülkelerini Terk Etti İddiası

(ANKARA) – Suudi Arabistanlı bir yetkili, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalar sırasında Körfez ülkelerini "terk ettiğini" iddia etti. Yetkili, ABD'nin hava savunmasını İsrail'i korumak için yönlendirdiğini ve böylece Körfez ülkelerinin İran'ın füze ve drone saldırılarına karşı savunmasız kaldığını belirtti.

Adı açıklanmayan Suudi bir yetkili, Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşuna Orta Doğu'daki şiddetli çatışmalar sırasında ABD Körfez ülkelerini "terk ettiğini" iddia etti. Yetkili, ABD'nin hava savunmasını İsrail'i korumak için yönlendirdiğini ve böylece ABD'nin büyük askeri üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunmasız bıraktığını söyledi. Yetkili, "ABD bizi terk etti ve hava savunmasını İsrail'i korumak için yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

İddia edilen açıklamalar, İran'ın Suudi Aramco'ya ait Ras Tanura'daki ana petrol rafinerisine düzenlediği drone saldırısının ardından ortaya çıktı. Saldırı sonrası rafineride yangın çıktığı ve tesisin geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, iki dronun engellenmesinin ardından düşen enkazın yangına yol açtığını açıkladı.

Orta Doğu'daki gerilim, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği operasyonların ardından hızla tırmandı. İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini de balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan, birçok tehdidi etkisiz hale getirdiklerini duyurdu; BAE sadece 165'ten fazla balistik ve seyir füzesini ile yüzlerce dronu engellediğini açıkladı.

Körfez ülkeleri, İran'ın saldırılarını egemenlik ihlali olarak kınadı. Suudi Arabistan, etkilenen "kardeş ülkelerle" dayanışma içinde olduklarını belirtirken, "öz savunma" haklarını saklı tuttu. BAE, Katar, Ürdün ve diğer ülkeler de misillemeye hazır olduklarını açıkladı.