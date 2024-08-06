ABD, Kuzey Kore'ye müzakere masasına dönme çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD, Kuzey Kore'ye müzakere masasına dönme çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'yi kışkırtıcı adımlardan vazgeçmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere düzenlenen törene katılmasıyla ilgili haberler hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore'yi kışkırtıcı adımlarından vazgeçmeye çağırdıklarını belirtti.

06.08.2024 11:26
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ABD, Kuzey Kore'ye "kışkırtıcı" adımlardan vazgeçmesi ve müzakere masasına dönmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere Pyongyang'da düzenlenen törene katılmasına yönelik haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Miller, basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi kışkırtıcı adımlarına devam etmemeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Pyongyang yönetiminin nükleer deneme olasılığına ilişkin soruya Miller, "Konuya ilişkin bir değerlendirmem yok." yanıtını verdi.

Miller, Kuzey Kore'nin kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağış ve seller konusunda ise "Elbette düşüncelerimiz, dünyanın herhangi bir yerindeki insanların afet yaşadığı durumlarda olduğu gibi Kuzey Kore halkıyla birliktedir." ifadelerini kullandı.

Hükümetler arası görüşlerin farklı olmasının insanlara karşı tavırları değiştirmediğine işaret eden Miller, "Kuzey Kore halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasını umuyoruz." dedi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) 5 Ağustos'taki haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere Pyongyang'da düzenlenen törene katılmıştı.

Kim törende, yeni fırlatıcıların cephe birliklerine, Güney Kore'ye karşı "ezici askeri güç" kazandıracağını ve "taktik" nükleer silahların kullanımını daha pratik ve verimli hale getireceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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