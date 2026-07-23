ABD'li Çocuğun 10 Ay Süren Hapishane Hikayesi - Son Dakika
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ABD'li Çocuğun 10 Ay Süren Hapishane Hikayesi

23.07.2026 10:49
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Ra Khanna, İsrail'de 10 ay tutuklu kalan Filistin kökenli ABD'li çocuğun hikayesini paylaştı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ra Khanna, yayımladığı videoda hakkında hiçbir suçlama bulunmadan neredeyse 10 ay İsrail'de hapishanede kalan Filistin kökenli ABD'li çocuğun hikayesini paylaştı.

Khanna, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Muhammed İbrahim isimli çocuğun Şubat 2025'te 15 yaşındayken tutuklanma hikayesini anlattı.

Kendisinin son dönemde Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette İbrahim'in babası ile tanıştığını belirten Khanna, "Amerikalı bu çocuk neredeyse 10 ay boyunca İsrail hapishanesinde korkunç şartlar altında tutuldu ve ülkemiz onu arkada bıraktı." dedi.

Muhammed'in gece yarısı evinden alındığını, gözlerinin ve ellerinin bağlandığını ve polis merkezine getirilmeden önce dövüldüğünü aktaran Khanna, İsrail askerlerinin çocuğu ailesine göstermediğini anlattı.

Khanna, "Bu genç Amerikalıya avukat seçeneği sunulmadı, sadece dondurucu soğukta orada (sorgu) oturmak zorunda kaldı." diye konuştu.

İbrahim'in bir İsrailliye ait arabaya taş atmakla suçlandığını ancak bu suçlamaları reddettiğini belirten Khanna, "Reddetmesi hiçbir şeyi değiştirmedi. Gerçek bir hukuki süreç işlemedi, ayrımcılık olmayan bir adalet sistemi yoktu. Muhammed, sorgusunu yapan kişinin kendisini suçunu itiraf etmezse tekrar dövmekle tehdit ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Khanna, İbrahim'in 10 diğer çocukla 6 kişilik bir hücreye kapatıldığına değinerek, "Çocukluktan beri tanıdığı 17 yaşındaki Valid Ahmed'in acil tıbbi ihtiyaçları giderilmediği için ölümünü izledi." şeklinde konuştu.

İbrahim'in 20 yaşındaki kuzeninin de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından dövülerek öldürüldüğünü vurgulayan Khanna, "Özgürlük prensibi üzerine kurulu ülkemiz, işgal altındaki Batı Şeria'da aileleri dağıtan korkunç insan hakları ihlallerine yardım ediyor." dedi.

Khanna, İsrailliler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna, 12 Temmuz'da Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde de Khanna'nın 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri savunarak, Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da "suça sürüklenmiş reşit olmayan gençler" tarafından alıkonulduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Çocuğun 10 Ay Süren Hapishane Hikayesi - Son Dakika

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