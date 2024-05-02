ABD'li Demokratlar, İsrail'e yardımları kesmesini istedi - Son Dakika
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ABD'li Demokratlar, İsrail'e yardımları kesmesini istedi

ABD\'li Demokratlar, İsrail\'e yardımları kesmesini istedi

ABD'de 57 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi, İsrail'in Refah kentine yönelik geniş çaplı kara saldırısı planından vazgeçirmek için ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak İsrail'e yönelik askeri yardımların derhal kesilmesini talep etti. Mektupta, Refah'a saldırılmasının bölgede daha geniş çaplı bir savaş riskini taşıdığı vurgulandı ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaması durumunda ABD'nin masum yaşamı korumak için harekete geçmesi gerektiği ifade edildi. Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir yer haline gelmiş durumda ve İsrail'in kara saldırısı halinde sivillerin sığınacak bir yerinin kalmayacağı endişesi bulunuyor.

02.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:42
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ABD'de 57 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'dan Refah kentine yönelik geniş çaplı kara saldırısı planından vazgeçirmek için İsrail'e yardımları kesmesini istedi.

Demokrat Partililer, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı kara saldırısı planına dair endişelerini Biden'a yazdıkları mektupla iletti.

Mektupta, Refah'a saldırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "İsrail'in Refah'a saldırması, bölgeyi ne İsrail'in ne de ABD'nin göze alabileceği daha geniş çaplı savaşın eşiğine getirerek yeni şiddet sarmalının başlaması riskini taşır." ifadesi kullanıldı.

Demokratlar Biden'dan, Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırıyı önlemek için halihazırda onaylanan yardımlar da dahil olmak üzere, İsrail'e yönelik askeri yardımların derhal kesilmesi için mevcut yasa ve politikaları kullanmasını talep etti.

Mektupta, "İsrail hükümeti uluslararası hukuka uymayacak ve sivilleri korumayacaksa, ABD masum yaşamı korumak için harekete geçmelidir. Sizi, rehineleri evlerine döndürecek ve herkes için emniyet ve güvenliğe giden bir yol inşa edecek kalıcı ateşkes sağlamaya yönelik çalışmalarınızı sürdürmeye çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Netanyahu, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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