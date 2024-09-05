ABD'li Esirlerin Aileleri, Biden Yönetimini Hamas ile Anlaşma Yapmaya Zorluyor

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Gazze Şeridi'ndeki ABD vatandaşı İsrailli esirlerin ailelerinin, yakınlarının serbest bırakılması için Hamas ile "İsrail'i içermeyen" bir esir takası anlaşması yapması adına ABD Başkanı Joe Biden yönetimine baskı kurduğu bildirildi.

NBC News'un görüşlerine başvurduğu konuya aşina 5 kaynak, ABD'li esirlerin yakınlarının, Binyamin Netanyahu hükümetinin esir takası anlaşması konusunda istekli davranmaması nedeniyle Biden yönetiminin inisiyatif alması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Kaynaklara göre, ABD'li esir yakınları, Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin de dahil 6 esirin 1 Eylül'de öldüğünün duyurulmasının ardından, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Halen Gazze'de esir olan ABD vatandaşlarının yakınları toplantıda Biden yönetimine, "İsrail'i içermeyen" seçenekleri değerlendirme konusunda çağrı yaptı.

Esir yakınlarına "her seçeneği" ele alacaklarını bildiren Beyaz Saray yetkilileri, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için "İsrail'i içermeyen" bir anlaşma seçeneğinin de bunlar arasında yer aldığını aktardı.

Ancak ABD'li yetkililerin bazılarının, Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmayacağına "giderek daha fazla inandığını" söyleyen açık kaynaklar, Hamas ile İsrail'in de dahil edildiği anlaşmanın "halen en iyi yaklaşım" olduğunu öne sürdü.

Tek taraflı anlaşma girişimi sonuçsuz kaldı

ABD'li yetkililer, ayrıca Biden yönetiminin, yaklaşık 6 ay önce Katarlı yetkililer aracılığıyla Hamas ile tek taraflı bir anlaşma olasılığını araştırdığını iddia etti.

Ancak konuya ilişkin ilk girişimden sonuç alınamadığı belirtildi.

ABD'nin, Amerikan esirlere karşı sunabileceği "yeterli bir şeye sahip olmaması" nedeniyle Hamas ile tek taraflı anlaşma fikrinin gerçekçi olmadığını öne süren bir yetkili, "Esirleri serbest bırakmak ve ailelerine geri getirmek için tüm seçenekleri değerlendirdik." dedi.

Yetkili, tek taraflı bir anlaşmaya zemin oluşmaması nedeniyle "resmi bir ek anlaşma teklifinin" yapılmadığını sözlerine ekledi.

Haber için iletişim kurulan Katar ve Hamas'ın konuya ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bıraktığı kaydedildi.

ABD yönetimi, Gazze'de 4 Amerikan vatandaşı esirin sağ olduğunu düşünürken, öldüğüne inanılan diğer 3 kişinin cenazelerinin iadesini talep ediyor.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.