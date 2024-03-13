ABD'li kadın Gazze'de yaşanan saldırıdan kurtuldu ve Gazze'den ayrılmayacağını söyledi - Son Dakika
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ABD'li kadın Gazze'de yaşanan saldırıdan kurtuldu ve Gazze'den ayrılmayacağını söyledi

ABD\'li kadın Gazze\'de yaşanan saldırıdan kurtuldu ve Gazze\'den ayrılmayacağını söyledi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşadığı dairesinin bombalanmasından kurtulan ABD'li kadın Deborah Darwel, "Gazze'den asla ayrılmayacağını ve Arap ülkeleri ile tüm dünyanın Gazze'ye yardım etmesi gerektiğini" söyledi.

13.03.2024 18:20  Güncelleme: 19:37
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşadığı dairesinin bombalanmasından kurtulan ABD'li kadın Deborah Darwel, "Gazze'den asla ayrılmayacağını ve Arap ülkeleri ile tüm dünyanın Gazze'ye yardım etmesi gerektiğini" söyledi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, dün gece İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentindeki evini bombalayıp tamamen yerle bir ettiği ABD'li Darwel'i Filistin Sivil Savunma ekipleri kurtarmayı başardı.

Yıkılan evinin enkazından çıkarıldıktan hemen sonra Deyr el-Belah'taki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilen ve yıllardır Gazze'de yaşayan Darwel (62), AA'ya verdiği röportajda, "İsrail evimi bombaladı, sıkışıp kaldım, nefes almakta zorlandım ve göremiyordum." diye konuştu.

-İsrail saldırısıyla molozlar arasında kaldı

Darwel, İsrail'in evini bombalaması nedeniyle büyük moloz parçalarının sırtına ve bacaklarına düştüğünü ve büyük bir acı içinde bağırdığını anlattı.

Gazzelileri bırakıp tek başına hayatta kalmak istemediğini söyleyen Darwel, "Gazze'den ayrılırsa tek başına öten bir kuş gibi olacakmış" gibi hissettiğini ifade etti.

Darwel, "Herkese eşit davranılması gerektiğine gerçekten inanıyorum. Filistinlilerin hakkı olduğuna inandığınız bir ülkeyi terk edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'den asla ayrılmayacağım"

İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade eden Darwel, "Şu anda Gazze'deki tek yabancı" olduğunu hissettiğini belirterek, "Gazze'den asla ayrılmayacağım çünkü İsrail Gazze'nin tamamını ya da Filistin'in tamamını alacaksa herkesin gitmesini istiyor. Ben de Filistin'i almalarını istemediğim için kaldım." dedi.

Gazzelilere yardım çağrısında bulanan ABD'li kadın, "Gazze'de yaşayan bir Amerikalı olarak tüm Arapların ve dünyanın yardım etmek için burada olması gerektiğini düşünüyorum. Tüm Amerikalılar Gazze'yi desteklemeli. Burada olup biten her şey adaletsizliktir ve derhal durdurulmalıdır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının ilk iki ayında ABD, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yüzlerce vatandaşını tahliye etti.

ABD vatandaşları Gazze'deki çeşitli uluslararası kuruluşlarda ve yardım kuruluşlarında çalışıyor ya da Filistinlilerle evli ve Gazze Şeridi'nde onlarla birlikte yaşıyordu.

Gazze şehrini hedef alan baskınlarda çok sayıda ABD vatandaşı Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları ve yaklaşık 17 yıldır süren ablukasının bir sonucu olarak, 2.2 milyon Gazze Şeridi sakini, gıda, su, ilaç ve yakıt tedarikinin yapılamaması nedeniyle şiddetli bir kıtlığın eşiğinde bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Deborah, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li kadın Gazze'de yaşanan saldırıdan kurtuldu ve Gazze'den ayrılmayacağını söyledi - Son Dakika

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