 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'li Senatör JD Vance: Ukrayna, Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebilir - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li Senatör JD Vance: Ukrayna, Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebilir

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör JD Vance, Ukrayna'nın Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebileceğini belirtti. Vance, Ukrayna'ya yardımlara ilişkin pakete karşı çıkmasının nedeninin, Ukrayna'nın Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağına inanması olduğunu dile getirdi. ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya yardımları içeren bütçe talebini onaylamaya karşı çıkıyor.

ABD\'li Senatör JD Vance: Ukrayna, Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebilir
11.12.2023 - 09:35,
Abone Ol

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör JD Vance, Ukrayna'nın Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebileceğini belirtti.

Vance, CNN canlı yayınında Jake Tapper'ın konuğu olarak Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Senatoda onay bekleyen Ukrayna'ya yardımlara ilişkin pakete karşı çıkmasının nedeninin, Ukrayna'nın hiçbir zaman Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağına inanması olduğunu dile getiren Vance, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın günün sonunda Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını ve bu savaşı bitirmemiz gerektiğini kabullenmek ABD'nin çıkarına olacaktır. Doğu Avrupa'da yüz binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiğini ve büyük insani trajediyi düşündüğümüzde, buradaki ölümleri bitirmek hem bizim hem de onların çıkarına olacaktır."

Kongrede "Ukrayna'ya yardım" krizi

ABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.

ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Senatör JD Vance: Ukrayna, Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebilir - Son Dakika


09:27
'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19
İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58
Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51
Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23
Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01
Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Son Dakika
09:27 "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19 İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58 Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51 Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23 Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01 Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
07:14 Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü
05:22 Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2023 09:47:19. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li Senatör JD Vance: Ukrayna, Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement