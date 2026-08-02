ABD\'li Şirketler Çin ile İşbirliği İstiyor

WASHINGTON, 2 Ağustos (Xinhua) -- ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Sean Stein, Çin ekonomisinin ve inovasyon sisteminin güçlü yanlarını fark eden ABD'li şirketlerin rekabet güçlerini artırmak için Çinli şirketlerle işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Stein cuma günü, Çin Uluslararası Ticareti Teşviki Konseyi başkanlığındaki Çinli girişimcilerden oluşan heyet ile ABD-Çin İş Konseyi ve üye şirketleri arasında Washington DC'de düzenlenen toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Stein, ABD'li birçok şirketin bu etkinlik sayesinde Çinli ortaklarla iletişim kurmaya istekli ve Çinli şirketlerle işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Olası işbirliği alanlarına ilişkin olarak ise Stein, ABD'li şirketlerin tarım ve havacılık sektörlerinin ötesinde, finansal hizmetler, yaşam bilimleri, araştırma ve imalat gibi alanlarda Çinli şirketlerle ortaklıkları geliştirmeye istekli olduğunu vurguladı.

ABD'li CEO'larla son zamanlarda yaptığı görüşmelere değinen Stein, "Çin ekonomisi ve inovasyon sisteminin bazı güçlü yanlarını fark etmiş olduklarından bahsediyorlar. Odaklandıkları nokta ise Çin sisteminden neler öğrenebilecekleri ve sadece Çin'de değil, dünyanın diğer ülkeleri ve bölgelerinde de daha rekabetçi hale gelebilmeleri için Çinli şirketler ve diğer kuruluşlarla nasıl işbirliği kuracakları" dedi.

1973 yılında kurulan ABD-Çin İş Konseyi, Çin'de faaliyet gösteren ABD'li yaklaşık 270 şirketten oluşan, özel, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir dernek.