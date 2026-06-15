Erdoğan'a ABD'den mutabakat övgüsü - Son Dakika
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Erdoğan'a ABD'den mutabakat övgüsü

15.06.2026 13:00
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın sağlanmasındaki rolüne ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın sağlanmasındaki rolüne ilişkin paylaşım yaptı.

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutabakata ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz" ifadesini kullanan Büyükelçi Barrack, ilerlemenin ancak milletlerin, diyalog, ortaklık ve barış ile güvenliğe olan ortak bağlılığı seçmesiyle mümkün olduğunu kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurarak, buna göre, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini" dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'a ABD'den mutabakat övgüsü - Son Dakika

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