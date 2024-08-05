ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti - Son Dakika
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ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti

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Nijer'de darbeyle yönetime el koyan cuntanın 12 yıl önce imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmesinin ardından ABD, kalan birliklerini de ülkeden çekerek son askeri üssünü yerel makamlara devretti. Pentagon ve Nijer Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Agadez kentindeki 201. Hava Üssü'nün devir tesliminin tamamlandığı belirtildi.

05.08.2024 20:22  Güncelleme: 22:50
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2023 yılında darbeyle hükümetin devrildiği Nijer'de bulunan ABD askerleri, ülkedeki kalan birliklerini de çekerek son askeri üssünü Nijer makamlarına devretti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Nijer Savunma Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon'un, ülkedeki son askeri üssü olan Agadez kentindeki 201. Hava Üssü'nü Nijer ordu yetkililerine devrettiği belirtildi.

ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti

ABD ASKERLERİ NİJER'DEN ÇEKİLDİ

Üsteki personel ve teçhizatın geri çekilme çalışmalarının tamamlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun gelecek haftalarda devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili iş birliği ve iletişim, bu devir teslimin planlanandan önce tamamlanmasını sağladı." ifadesi kullanıldı. 201. Hava Üssü'ndeki bir hangarda düzenlenen törende, okunan ortak açıklamanın ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

NE OLMUŞTU?

Afrika ülkesi Nijer, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu. ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.

ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti

NİJER'DEKİ DARBE

26 Temmuz 2023'te Nijer'de, cumhurbaşkanlığı muhafızlarının, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u tutukladığı ve cumhurbaşkanlığı muhafızları komutanı General Abdourahamane Tchiani'nin kendisini yeni bir askeri cuntanın lideri ilan ettiği bir darbe meydana gelmişti. Darbe sonucu cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ülke sınırlarını kapatmış, devlet kurumlarını askıya almış ve sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Bu, ülkenin 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana beşinci ve 2010'dan bu yana ilk askeri darbe olarak kayıtlara geçmişti. Darbe yönetimi, ülkedeki yabancı askeri unsurların çıkması için ültimatom vermişti.

ABD, Nijer\'deki son askerlerini de geri çekti
Kaynak: AA

Nijer, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti - Son Dakika

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