ABD'nin Gazze'ye kurulan yüzer liman projesi başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin Gazze'ye kurulan yüzer liman projesi başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Başkan Joe Biden'ın, Gazze'ye kurulan yüzer liman projesiyle ilgili uyarıları göz ardı ettiğini belirtti. USAID tarafından yayımlanan raporda, projenin gerçekleştirilmesinin zor olacağına dair endişeler dile getirilmiş ancak Biden'ın bu endişeleri göz ardı ettiği ifade edildi. Ayrıca, projenin Ajansın daha etkili yöntemlerini azaltacağı endişeleri de raporda yer aldı.

28.08.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Başkan Joe Biden'ın, Gazze'ye "insani yardım ulaştırma" vaadiyle kurulan ve "olumsuz hava koşulları" gerekçe gösterilerek sökülen yüzer limana ilişkin uyarıları göz ardı ettiğini belirtti.

USAID, ABD yönetimi tarafından kurulan geçici limana ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, USAID çalışanlarının geçici limana ilişkin Biden'a, bu projenin "gerçekleştirilmesinin zor olacağına" dair endişelerini dile getirdiği ancak Biden'ın bu endişeleri göz ardı ettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, çalışanların, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması (JLOTS) olarak bilinen limanın kullanılmasının, "Ajansın, Gazze'ye yardım ulaştırmak için daha etkili ve kanıtlanmış yöntemler olarak görülen kara geçişlerinin açılmasına yönelik savunuculuğunu azaltacağı" yönündeki endişelerini ilettiği belirtildi.

Öte yandan raporda, "Başkan direktifini yayınladıktan sonra Ajansın odak noktası, JLOTS'u mümkün olduğunca etkin şekilde kullanmak oldu." ifadesine yer verildi.

ABD, WFP'nin koşuluna uymadı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkililerinin yüzer iskele kurulmasına ilişkin bazı ön koşullarının bulunduğu aktarılan raporda, bu koşullardan birinin, iskelenin Gazze'nin kuzeyinde kurulması olduğuna işaret edildi.

Raporda, ancak Pentagon'un bu koşula rağmen yüzer limanı Gazze Şeridi'ndeki kıyının orta bölgelerine kurduğu ifade edildi.

"Dış faktörler" vurgusu

Projenin başarısızlığında "dış faktörlerin" payı olduğu savunulan raporda, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve İsrail'in güvenlik 'gereksinimlerinin', Ajansın iskele üzerinden Gazze'ye gıda ve diğer yardımları ulaştırma çabalarının önüne geçtiği" kaydedildi.

Raporda, "Çatışma ortamında faaliyet göstermeye ilişkin sorunlar, deniz koridoru üzerinden bölgeye ne kadar yardım girebileceğini ve Gazze'deki ortak dağıtım merkezlerine güvenli bir şekilde ulaşabileceğini etkileyen hava durumu, güvenlik ve insani erişim zorlukları ile daha da arttı." ifadeleri kullanıldı.

Yüzer iskele "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son "Birliğin Durumu" konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu.

İsrail'in kara sınırından Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemesine çözüm olarak planlanan yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs'ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, "fiyasko" eleştirileri altında İsrail'de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran'da tekrar yerine kurulmuştu.

Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, ikinci kurulum için tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

Bu süre içinde yüzer iskele deniz şartları nedeniyle sık sık kullanılamaz hale gelmiş, yerinden çıkarılarak İsrail'in Aşdod Limanı'nda tutulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da yapılan NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında, Gazze kıyısına kurulan yüzer iskele projesiyle ilgili "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." demişti.

Pentagon, 17 Temmuz'da İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla ABD'nin Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin "görevini tamamladığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Joe Biden, Ekonomi, Gazze, İnsan Hakları, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Gazze'ye kurulan yüzer liman projesi başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 11:44:21. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Gazze'ye kurulan yüzer liman projesi başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement