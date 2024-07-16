ABD'nin Gazze'ye yardım taşıyan yüzer iskelesi hala Aşdod Limanı'nda duruyor - Son Dakika
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ABD'nin Gazze'ye yardım taşıyan yüzer iskelesi hala Aşdod Limanı'nda duruyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle ABD'nin insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin yeniden demirlemesine izin verilecek koşullar oluşmadığı için hala Aşdod Limanı'nda durduğunu açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yaptığı basın toplantısında, yüzer iskelenin Aşdod Limanı'nda kaldığını ve şu anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ya da ABD gemilerinde bulunan yardımların bir şekilde Gazze halkına ulaşacağını belirtti.

16.07.2024 01:26
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle ABD'nin insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin yeniden demirlemesine izin verilecek koşullar oluşmadığı için hala Aşdod Limanı'nda durduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, kameralara kapalı olarak yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Singh, yüzer iskelenin İsrail'in Aşdod Limanı'nda durduğunu ve hafta sonu yeniden demirlemesine izin verecek koşullar oluşmadığını belirterek, "Dolayısıyla iskele Aşdod Limanı'nda kalmaya devam ediyor." dedi.

Şu anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ya da ABD gemilerinde bulunan yardımların bir şekilde Gazze halkına ulaşacağını ifade eden Singh, bunun geçici iskele ya da Aşdod üzerinden bir şekilde yapılacağını söyledi.

Singh, iskelenin yeniden demirleyip demirlemeyeceğinin komutanlar tarafından değerlendirildiğini dile getirerek, hafta sonu denizdeki hava koşullarının buna izin vermediğini bu hafta ise konuyla ilgili bir güncelleme yapılacağını vurguladı.

Singh, yüzer iskele aracılığıyla şu ana kadar yaklaşık 20 milyon sterlinlik (yaklaşık 856 milyon lira) yardım taşıdıklarına işaret ederek, bunun başarı olduğunu söyledi.

İskelenin en başından itibaren geçici olduğunu anımsatan Singh, yazın sonlarına doğru deniz koşullarının geçici limanın çalışmasına müsaade etmeyeceğini bildiklerini kaydetti.

Trump'a suikast girişimine tepki

Singh, Pensilvanya eyaletindeki kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişimine uğrayan eski başkan Donald Trump'ın mitinginde korkunç olayların yaşandığını ifade ederek, "Bu tür şiddet olaylarının demokrasimizde kesinlikle yeri yoktur. Amerika'daki farklılıklarımızı bu şekilde çözemeyiz, nokta." dedi.

ABD, İsrail'e yaklaşık 227 kilogramlık bomba sevkiyatının başladığını yeniden teyit etti

İsrail'e yaklaşık 227 kilogramlık bombaların sevkiyatının başladığını yeniden teyit eden Singh, 13 Temmuz'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ABD üretimi JDAM füzesinin Washington tarafından tedarik edilip edilmediğine yönelik soruya ise "Saldırıda ne kullanıldığına dair hiçbir fikrim yok." yanıtını verdi.

11 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yaklaşık 2 aydır bir tonluk bombalarla birlikte sevkiyatını durdurduğu yaklaşık 227 kilogramlık bombaları, İsrail'e tekrar göndermeye başladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Gazze'ye yardım taşıyan yüzer iskelesi hala Aşdod Limanı'nda duruyor - Son Dakika

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