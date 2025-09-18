ABD'nin İsrail'e THAAD Desteği - Son Dakika
ABD'nin İsrail'e THAAD Desteği

18.09.2025 12:41
ABD, İsrail'in İran'a saldırılarında 500 milyon dolarlık THAAD füzesi fırlattı.

ABD'nin, İsrail'in İran'a 13 Haziran'daki saldırmasıyla başlayan 12 günlük çatışma süresinde İsrail'i korumak için 500 milyon dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) füzesi fırlattığı ortaya çıktı.

ABD merkezli yayın yapan Business Insider sitesinin ulaştığı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesine ilişkin belgelerde, "İsrail'i desteklemek için harcanan" THAAD füze savunma sistemlerinin değiştirilmesi için 498,265 milyon dolarlık fon talep edildiği görüldü.

Belgelerde, ABD Kongresi'nin onayına sunulan fon talebinin "acil bütçe gereksinimi" olduğu belirtildi.

İsrail ile İran arasındaki yaşanan çatışma süresince ABD'nin 100 ila 150 THAAD füzesi kullandığını aktarılan haberde, fırlatılan her bir önleyici füzenin maliyetinin 12,7 milyon dolar olduğu da hatırlatıldı.

ABD'nin mevcut 7 THAAD sisteminden ikisini çatışmalar süresince İsrail'e konuşlandırıldığı basına yansımıştı.

THAAD sistemi

THAAD, Amerikan Lockheed Martin üretimi hem atmosfer içinden hem de atmosfer dışından gelen balistik füzeleri engellemek için tasarlanan, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi.

Sistem, yüksek irtifa koruması, batı ülkeleri ve İsrail tarafından kullanılan diğer hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilmesi ve hedef tespit radarının uzun menziliyle öne çıkıyor.

Bir THAAD bataryası 95-100 kişi tarafından işletiliyor, her biri 8 fırlatıcı taşıyabilen 6 adet tekerlekli araca monteli fırlatıcı ünite ile 48 önleme füzesi, bir hedef tespit radarı ve haberleşme teçhizatını içeriyor.

Önleyici füzelerin her biri 900 kilogram ağırlığında, 6,17 metre uzunluğunda ve itici füze 34, vuruş başlığı ise 37 santimetre çapında, başlıkta kızılötesi güdüm sistemi de bulunuyor.

Füze saniyede 2,8 kilometre, ses hızının 8,2 katı hızla hedefe yöneliyor.

200 kilometre menzili bulunan sistem 150 kilometreye kadar irtifadaki hedefleri imha edebiliyor.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

