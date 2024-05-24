ABD'nin korumacı tutumu fiyatları yükseltiyor ve büyümeyi riske atıyor - Son Dakika
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ABD'nin korumacı tutumu fiyatları yükseltiyor ve büyümeyi riske atıyor

ABD'nin uluslararası ticaretteki yeni korumacı tutumunun sadece fiyatları yükselteceği, tüketici tercihlerini sınırlayacağı ve büyümeyi riske atacağı belirtiliyor. ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama döneminde ABD Hazine Bakanı Danışmanı olarak görev yapan Steven Rattner, ABD'nin Çin'in elektrikli araçları ile diğer ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomik kaygılardan ziyade seçmenleri memnun etmeye yönelik olduğunu yazdı.

24.05.2024 14:19
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NEW YORK, 24 Mayıs (Xinhua) -- The New York Times gazetesinde Salı günü yayımlanan görüş yazısında, ABD'nin uluslararası ticaretteki yeni korumacı tutumunun sadece fiyatları yükselteceği, tüketici tercihlerini sınırlayacağı ve büyümeyi riske atacağı belirtildi.

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama döneminde ABD Hazine Bakanı Danışmanı olarak görev yapan Steven Rattner, ABD'nin Çin'in elektrikli araçları ile diğer ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomik kaygılardan ziyade seçmenleri memnun etmeye yönelik olduğunu yazdı.

Rattner, ABD'lilerin ekonominin gidişatından memnun olmaması sonucu, günah keçisi olarak "gözlerin sıklıkla, özellikle Çin'den yapılan ucuz ithalat miktarındaki artışa çevrildiğini" söyledi.

Yetkili, ek gümrük vergilerinin fiyatlar kadar işsizliği de azaltmak yerine artırdığını ifade etti.

ABD yatırım bankası Goldman Sachs'ın analizine atıfta bulunan Rattner, 2018'in başından 2020'nin başına kadar gümrük vergisi hedefli malların fiyatlarının yaklaşık yüzde 4 arttığını, hedef dışı malların fiyatlarının ise yüzde 1 düştüğünü yazdı.

"Çok sayıda araştırma, bu yüksek fiyatlara Çinli ihracatçıların değil, neredeyse tamamen ABD'li şirket ve tüketicilerin neden olduğunu gösterdi" diyen Rattner, bir Vergi Vakfı analizinin ABD'nin eski başkanlarından Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerinin ABD'de 166.000 istihdama mal olduğunu gösterdiğini hatırlattı.

ABD'deki ticari korumacılığın geçmişini araştıran Rattner, kriz dönemlerinde işçi ve çiftçileri korumanın bir yolu olarak getirilen gümrük vergilerinin, çoğu zaman ekonomik buhranları şiddetlendiren ve küresel ticareti felce uğratan küresel bir korumacılık dalgasını tetiklediğini buldu.

Rattner, gümrük vergilerini keskin şekilde düşüren ticaret serbestisinin ise tam tersine "ABD ve başka yerlerdeki tüketicilere daha ucuz ve genellikle daha kaliteli mallar getirdiğini, güçlü ekonomik büyümeyi ve makul sayılabilecek enflasyonu güçlendirmeye yardımcı olduğunu" yazdı.

Makalede, "Ekonomiye giriş dersini alan her öğrenci David Ricardo'nun 200 yıllık karşılaştırmalı üstünlük teorisini öğrenir. Bu da ulusların en verimli şekilde üretebilecekleri ürünlerde uzmanlaşıp başkalarıyla ticaret yaparak daha iyi duruma gelebileceği fikridir" ifadesi yer aldı.

Rattner, tarihin ABD hükümetinin ticaret engellerini arttırmak yerine azaltması ve Dünya Ticaret Örgütü'nü engellemek yerine işlemesine yardımcı olması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Barack Obama, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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