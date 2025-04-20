ABD'nin Yemen'deki Askeri Harekat Uyarısı - Son Dakika
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ABD'nin Yemen'deki Askeri Harekat Uyarısı

Husiler, ABD'nin Yemen'de kara harekâtına hazırlandığını ve bunun istikrarsızlığa yol açabileceğini belirtti.

20.04.2025 23:26
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Husilere bağlı hükümetteki Dışişleri Bakanı Cemal Amir, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını belirterek, böyle bir hareketin "durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı" uyarısında bulundu.

Husilere ait SABA haber ajansına göre, Amir, başkent Sana'da, Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkan Yardımcısı Mari Yamashita ile bir araya geldi.

Bakan Amir, "Yemen'in batısındaki el-Hudeyde kentinde Ras İsa Limanı'nın hedef alınması ve sağlık görevlilerinin bombalanması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve araştırılması gerekir." dedi.

Özellikle temas bölgelerinde ve kıyılardaki ABD hava saldırılarına dikkati çeken Amir, "Bu durum, ABD'nin, bir kara askeri harekatına hazırlandığını ve yakıp yıkma politikası izlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Durumun kontrolden çıkmaması gerektiğine dikkati çeken Amir, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne (Antonio Guterres) durumun kontrolden çıkmaması için bir mesaj gönderiyoruz." diye konuştu.

Amir, böyle bir hareketin "durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı" uyarısında bulundu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Yemen'deki Askeri Harekat Uyarısı - Son Dakika

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