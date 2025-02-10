ABD Nükleer Silah Gücünü Artıracak - Son Dakika
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ABD Nükleer Silah Gücünü Artıracak

Bakan Hegseth, nükleer silah gelişimini hedefleyip Çin'e karşı stratejik üstünlüğü korumayı vurguladı.

10.02.2025 14:47
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nükleer silah konusunda gelişmeyi hedeflediklerini ve "Çin'e karşı stratejik üstünlüğe" odaklandıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan ve Hegseth'in basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelere yer verilen açıklamaya göre, ABD'li Bakan, nükleer silah konusunda gelişmeyi hedeflediklerini belirtti.

Asya-Pasifik bölgesi kapsamlı ABD politikalarına dikkati çeken Hegseth, "Çin'e karşı stratejik üstünlüğü korumaya" odaklandıklarını vurguladı.

Hegseth, "Dünyanın geleceğinin özgür olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Son dönemde Japonya, Filipinler, Avustralya ve Güney Kore liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini anımsatan Hegseth "odak noktalarının" sadece Avrupa değil, Hint-Pasifik bölgesi olduğunu da söyledi.

Hegseth, "Gerçek zamanlı tehditlerle karşı karşıyayız. Bu kapsamda, savaşçı değerlerini iyileştiriyor, orduyu yeniden inşa ederek caydırıcı olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye değinen Hegseth, ABD için de benzer bir savunma sistemi inşa edilmesi konusuna temas etti.

Bu arada, Hegseth'in, çıkacağı Avrupa gezisi kapsamında, hafta içinde Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacağı, Polonya ve Almanya'da mevkidaşlarıyla görüşeceği, bu ülkelerde konuşlu askeri üsleri ziyaret edeceği de ifade edildi.

DOGE denetlemesi

Hegseth, milyarder iş insanı Elon Musk'ın yöneticiliğini yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) bütçe denetiminden başarıyla geçecekleri konusunda kararlı olduklarını, Musk'ın hükümet harcamalarını azaltmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının nereye, nasıl harcandıklarını bilmeye hakkı olduğunu savunan Hegseth, "Parayı, ne zaman niçin ve nereye harcamamız gerektiğini bilmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Nükleer Silah Gücünü Artıracak - Son Dakika

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