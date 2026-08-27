ABD, Ortadoğu'daki Diplomatları Geri Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD, Ortadoğu'daki Diplomatları Geri Göndermeye Hazırlanıyor

ABD, Ortadoğu\'daki Diplomatları Geri Göndermeye Hazırlanıyor
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Trump yönetimi, İran'a karşı savaş öncesi ve sırasında tahliye edilen diplomatları geri gönderiyor.

WASHINGTON, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş öncesinde ve savaş sırasında tahliye edilen Ortadoğu'daki büyükelçiliklere diplomatları geri göndermeye hazırlandığı bildirildi.

New York Times'ın salı günkü haberine göre, söz konusu personelin bir kısmının bu hafta içerisinde görev yerlerine dönmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait kurum içi bir belgeye ve üç ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman, Irak ve Kuveyt'teki büyükelçiliklerde personel sayısının artırılması planlanıyor.

Gazetenin ulaştığı belgeye göre, ilk olarak ABD'nin Lübnan Büyükelçiliği'ne diplomat gönderilecek. Ancak plan kapsamında büyükelçilik henüz tam personel kapasitesiyle faaliyet göstermeyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan büyükelçiliklerindeki personel sayısı ilk aşamada normal kapasitenin yüzde 85'iyle, Irak, Kuveyt ve Bahreyn büyükelçiliklerinde ise yüzde 75'iyle sınırlandırılacak.

Belgeye göre bakanlık, altı Körfez ülkesindeki ve Lübnan'daki büyükelçiliklerde görev yapacak personelin aile üyelerini yanlarında götürmesine yönelik kısıtlamalar uygulayacak.

Diplomatik temsilciliklerin yeniden güçlendirilmesi planı, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Trump yönetiminin, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım tehditlerinde bulunduğu bir dönemde gündeme geldi.

Habere göre bu adım, diplomatların bölgeye geri gönderilmesi, ABD yönetiminin yakın zamanda yeniden geniş çaplı bir çatışma yaşanmasını beklemediğine işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD, Ortadoğu'daki Diplomatları Geri Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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