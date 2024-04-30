ABD, Refah'a yönelik kara saldırısına karşı - Son Dakika
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ABD, Refah'a yönelik kara saldırısına karşı

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ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sağlansa da sağlanmasa da Refah'a yönelik kara saldırısına başlayacaklarını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, 'ABD olarak Refah'a yönelik kara saldırısına karşıyız' mesajını bir kez daha yineledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze ve bölgedeki son durumu değerlendirdi.

30.04.2024 18:53
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ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sağlansa da sağlanmasa da Refah'a yönelik kara saldırısına başlayacaklarını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "ABD olarak Refah'a yönelik kara saldırısına karşıyız" mesajını bir kez daha yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze ve bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Kirby, Hamas'la Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da Refah'a yönelik kara operasyonuna başlayacaklarını açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun sözlerine ilişkin Kirby, "Refah'ta kapsamlı kara operasyonu görmek istemiyoruz. Oraya sığınmış olan 1,5 milyon insanın güvenlik ve emniyetini göz önünde bulundurmayan bir operasyon görmek istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kirby, İsrail tarafından kendilerine halen Refah'la ilgili bir askeri plan iletilmediğini de vurgulayarak, ABD'nin bu tür bir güvenilir planlama olmaksızın Refah'a yapılacak kara saldırılarına karşı olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile rehine takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını açıklamıştı.

Ateşkes konusunda güncel teklif masada

Kirby, Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili masaya sunulan güncel teklifin, Hamas tarafından halen değerlendirildiğini ve bu konuda Hamas'ın cevabını beklediklerini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Orta Doğu'da ilgili ülke ve liderlerle ateşkesle ilgili görüşmelerini sürdürdüğünü hatırlatan Kirby, ateşkese bir an önce varılmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye yoğun miktarda insani yardımın girmesini umduklarını belirtti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu, 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

ABD, Refah\'a yönelik kara saldırısına karşı
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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