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ABD Savunma Bakanı Austin'in Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin'in Sağlık Durumu İyi

Prostat kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmasını Beyaz Saray ile Kongreye haber vermediği gerekçesiyle tartışmaların odağına oturan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Walter Reed Askeri Hastanesindeki doktorlar, Austin'in prostat kanseri iyileşme sürecinin mükemmel ilerlediğini ve başka tedaviye ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere neden olmuş, Kongre ve Pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

ABD Savunma Bakanı Austin\'in Sağlık Durumu İyi
27.01.2024 - 13:45,
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Prostat kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmasını Beyaz Saray ile Kongreye haber vermediği gerekçesiyle tartışmaların odağına oturan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Walter Reed Askeri Hastanesindeki doktorlar, dün, Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Austin'i kontrol randevusunda gördüklerini belirten doktorlar, Bakan'ın prostat kanseri iyileşme sürecinin mükemmel ilerlediğini aktardı.

Doktorlar, planlanan fizik tedavi ve prostatektomi sonrası düzenli takip randevularının dışında başka tedaviye ihtiyaç duyulmayacağını dile getirdi.

Hastaneye kaldırılması tartışmalara yol açmıştı

Austin'in, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme yapmaması krize neden olmuştu.

Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

70 yaşındaki Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere neden olmuş, tepkiler üzerine Kongre ve Pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin, o tarihten bu yana evinden çalışıyor. Austin'in Pentagon'daki ofisine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

Kaynak: AA
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