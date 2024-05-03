ABD Savunma Bakanı: Hamas\'ın Gazze\'deki ABD birliklerine saldırı planı yok

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın Gazze'deki ABD birliklerine saldırı planladığına dair bir işaret görmediğini belirtti.

Austin, dün Hawaii'de düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, Hamas'ın Gazze kıyısında yüzer iskele inşa eden ABD birliklerini hedef alacağına dair kesin bir bilgi olup olmadığına yönelik sorusunun ardından açıklamalarda bulundu.

İstihbarat bilgilerini kürsüde tartışmadığını vurgulayan Austin, Hamas'ın şu an için Gazze'deki ABD birliklerine yönelik saldırı planladığına dair bir belirti görmediğini aktardı.

Austin, Gazze'nin bir çatışma alanı olduğunu vurgulayarak, birçok şeyin yaşanabileceğine işaret etti.

Gazze'deki ABD birliklerinin bölgeye güven sağladığına dikkati çeken Austin, "Birliklerimizin güven ve emniyeti benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Çatışma alanındaki sivillerin bölgeden çıkarılması önem arz ediyor

Austin, İsrail'in Refah'a beklenen kara saldırısına ilişkin, ABD'nin, İsrail'e herhangi bir eyleme geçmeden önce çatışma alanındaki sivillerin bölgeden çıkarılmasının önem arz ettiğini söylediğini aktardı.

Koşulların herhangi bir operasyon için uygun olmadığını belirten Austin, ABD'nin herhangi bir şey yaşanmadan önce bölgedeki sivil nüfusun gözetilmesi gerektiği konusunda net olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici iskele inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze kıyısında insani yardımlar için kullanılması planlanan yüzer iskele inşaatının, mayısta faaliyete geçme hedefine uygun olarak sürdüğünü bildirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.