ABD Savunma Bakanı İsrail'in savunmasına destek sözü verdi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı İsrail'in savunmasına destek sözü verdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini bildirdi. Austin, ayrıca Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasının önemini vurguladı.

09.08.2024 10:18
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini bildirdi.

Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını belirtti.

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya ulaştığının altını çizen Austin, uçakların, ülkesinin İsrail'i savunma ve bölgedeki ABD güçlerini koruma çabasını temsil ettiğini vurguladı.

Austin, ABD'nin, İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini kaydederek, "Görüşmede ayrıca, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım." ifadesini kullandı.

Austin ve Gallant, yine bu hafta yaptıkları telefon görüşmesinde, "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Orta Doğu'da son günlerde yaşanan gelişmeleri istişare etmişti. İkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirmişti.

ABD ordusu, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığı bildirilmişti.

Açıklamada, F-22 Raptor savaş uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edilmişti.

Bölgeye kaç adet F-22 savaş uçağının geldiği, hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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