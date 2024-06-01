ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hint-Pasifik Bölgesinde Savunma İttifaklarını Vurguladı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, özgür, açık ve güvenli Hint-Pasifik için bölgedeki savunma stratejilerinde çok taraflı ve çok boyutlu ittifak ortaklıklarına bağlı kalacaklarını ve geliştirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Austin, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda "ABD'nin Hint-Pasifik Bölgesindeki Stratejik Ortaklıkları" başlıklı konuşma yaptı.

ABD'nin son 3 yılda Hint-Pasifik bölgesinde benzer görüşteki ülkelerle bağlarını derinleştirdiğine ve gerçekliğe etki eden sonuçlar ürettiğine işaret eden Austin, "Bugün Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğin tüm veçhelerini kapsayan bir 'stratejik yakınsamaya' tanık oluyoruz." dedi.

Austin, bu yeni yakınsamanın daha güçlü, daha dirençli ve daha kabiliyetli ortaklıklar ağı oluşturduğunu ve bunun Hint-Pasifik güvenliğinde "yeni bir devri" başlattığını belirtti.

"Topla-dağıt" yerine "stratejik yakınsama"

Savunma uzmanlarının geçmişte Hint-Pasifik güvenliğini tek merkezde birleşen ve oradan dağılan güçlerle tanımlanan "topla-dağıt" modeliyle açıkladığını, bugün ise tek bir güce veya ittifaka dayanmayan farklı modele geçildiğine dikkati çeken Austin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbiriyle çakışan ve birbirini tamamlayan bir dizi kurum ve girişim, ortak vizyon ve karşılıklı yükümlülük anlayışıyla harekete geçiyor. Bu yeni yakınsama tek bir ülkenin kendi iradesini dayatması değil ortak amaç duygusunun işe koyulması. Bu zorbalık veya zorlama değil egemen devletlerin özgür seçimi. İyi niyetleri, ülkelerin paylaştıkları çıkarlar ve üstün tuttukları değerler etrafında bir araya gelmesi. Bu ortak vizyonun merkezinde egemenliğe ve uluslararası hukuka saygı, ticaretin ve fikirlerin serbest dolaşımı, deniz ve gök özgürlüğü ile açıklık, şeffaflık hesap verebilirlik ve insan onuruna saygı var."

Austin, ABD'nin Avustralya ve İngiltere ile AUKUS ittifakının, Hindistan, Japonya ve Avustralya ile Dörtlü Güvenlik Diyaloğunun (QUAD), Japonya ve Güney Kore ile üçlü savunma ittifakının, Filipinler, Fransa, Avustralya ile düzenledikleri çok taraflı askeri tatbikatların, Filipinler, Endonezya ve Tayland ile savunma ittifakları ve ortaklıklarının bu anlayışı yansıttığını vurguladı.

Çin ile ilişkiler

Konuşmasında Hint-Pasifik bölgesinde Çin ile jeostratejik rekabeti sorumlu şekilde yönetebilmek için askeri iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğine dikkati çeken Austin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde Çin tarafından taciz edilmesini "tehlikeli" olarak niteledi.

Austin, anlaşmazlıkların zorlamayla veya "cezalandırma" olarak adlandırılan yöntemlerle değil diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Diyalog bir lütuf değil gerekliliktir. Savunma alanında sorumlu liderler açısından konuşmak için doğru zaman her zamandır, konuşmak için doğru zaman şimdidir." dedi.

Çin ile askeri diyaloğun yeniden kurulmasından memnun olduklarını ifade eden Austin, "Konuşuyor olmamız anahtar nitelikte. Konuşabildiğimiz sürece sorun yaratan konuları tespit edebilir, yanlış algılamaya veya hesap hatasına mahal vermeyecek koruma hatlarını çektiğimizden emin olabiliriz." şeklinde konuştu.

Çin Savunma Bakanı Amiral Dong Cün ile dün forum marjında ilk kez görüştüklerini hatırlatan Austin, Çinli mevkidaşına "Eğer acil bir durumda beni ararsan telefona çıkarım." dediğini, aynı şeyi onun da yapmasını umduğunu söylediğini aktardı.

Austin, Çinli mevkidaşı Dong ile dün Singapur'da heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme, ABD'li Bakan ile geçen yıl aralıkta göreve atanan Dong'un ilk yüz yüze buluşması olmuştu.

"Filipinler'in, Güney Çin Denizi'nde karşılaştığı taciz tehlikeli"

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın dün forumun açılışında yaptığı konuşmada Güney Çin Denizi'nde uluslararası hukuka uyulmasının önemini dile getirdiğine işaret eden Austin, "Her ülke, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun kendi deniz kaynaklarından yararlanma ve uluslararası hukukun izin verdiği her yerde yelken açma ve hareket etme hakkına sahiptir." şeklinde konuştu.

Austin, Filipinler ile Çin gemilerinin Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafına konu olan adacık ve resifler çevresindeki sürtüşmelerine ilişkin, "Filipinler'in, Güney Çin Denizi'nde karşılaştığı taciz tehlikeli, bu açık ve net." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li Bakan, soru cevap bölümünde Marcos Jr'ın dünkü konuşmasında Çin ile sürtüşmelerde herhangi bir Filipin vatandaşının öldürülmesi halinde bunu "savaş eylemi" sayacaklarını ve müttefiklerin de böyle yorumlayacağını, dönüşsüz bir yola girileceği sözlerine ilişkin soruya yanıt verdi.

Austin, spekülasyon üzerine değerlendirme yapmak istemediğini belirterek Filipinler ile Karşılıklı Savunma Anlaşması'ndaki taahhütlerine bağlı olduklarını yineledi.