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ABD Savunma Bakanı Orta Doğu'ya seyahat edecek - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Orta Doğu'ya seyahat edecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Bahreyn, Katar ve İsrail'deki yetkililerle görüşmek üzere Orta Doğu'ya seyahat edecek. Austin, Katar'da güvenlik ortaklığına bağlılığını teyit edecek ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına destek verecek. İsrail ziyaretinde ise terörizme karşı savunma hakkına kalıcı desteği vurgulayacak ve Gazze'deki sivil güvenliğin önemini hatırlatacak.

ABD Savunma Bakanı Orta Doğu\'ya seyahat edecek
15.12.2023 - 03:25,
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Orta Doğu gezisinde, Bahreyn, Katar ve İsrailli yetkililerle görüşeceği açıklandı.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryder, Bakan Austin'in, "Bahreyn, Katar ve İsrail'deki liderlerle görüşmek üzere, 16 Aralık'ta Orta Doğu'ya seyahat gerçekleştireceğini" bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Austin'in, Katar'daki görüşmelerde, ABD'nin iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığına olan bağlılığını yeniden teyit edeceğini vurgulayan Ryder, Austin'in, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırma çabalarına "şükranlarını ifade etmek için" Katar Emiri ve Savunma Bakanı ile görüşeceği bilgisini paylaştı.

Pentagon Sözcüsü Ryder, Bakan Austin'in İsrail ziyaretinde ise ABD'nin, Tel Aviv yönetiminin "terörizme karşı savunma hakkına kalıcı desteğinin altını çizmek için" Başbakan Binyamin Netenyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.

Ryder, Austin'in görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sırasında "sivil güvenliğin dikkate alınmasının önemini ve insani yardım dağıtımını artırmaya yönelik kritik ihtiyacı" da hatırlatacağını ifade etti.

Sözcü Ryder, ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles "CQ" Brown'ın da Bakan Austin'in İsrail'deki temaslarına eşlik edeceğini, bunun Brown'ın Genelkurmay Başkanı olarak Orta Doğu'ya yapacağı ilk gezi olacağını kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri hesaba katma konusunda "adımlar attığını" savundu

Pat Ryder, soru üzerine, ABD'nin, İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılar hakkında ön bilgilendirme ve sivilleri hesaba katma konusunda "adımlar attığını" gördüğünü iddia etti.

Ryder, ABD'nin, İsrail'in operasyonlarını silahlı çatışma hukukuna uygun şekilde yürütmesini beklemeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde "güdümsüz bomba" kullanmasına ilişkin soruya ise Ryder, "İsrail'in operasyonları ya da belirli türdeki mühimmatın kullanım oranı hakkında bilgim yok." diye cevap verdi.

Pentagon Sözcüsü Ryder, Kızıldeniz'deki ticari gemilere, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden yapılan saldırılara verilecek karşılık konusunda ise "bölgedeki gerilimin" yayılmaması için hassas davrandıklarını dile getirdi.

Ryder, ABD'nin, devlet veya devlet dışı aktörlerin, mevcut durumu "Gazze'nin ötesine geçen daha geniş bir bölgesel çatışmaya neden olacak şekilde" istismar etmesini istemediğini belirtti.

Kaynak: AA
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