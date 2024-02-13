ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail\'e yardım öngören ek bütçe tasarısının oylamasına geçti

ABD Senatosunda, Ukrayna, İsrail ve diğer bölgelere yardım öngören ek bütçe tasarısına yönelik nihai oylamanın önü açıldı.
Ülke basınındaki haberlere göre, Senatoda ABD Başkanı Joe Biden'ın Ekim 2023'te talep ettiği pakete dair tartışmaların sonlanması, 33 "hayır"a karşı 66 "evet" oyuyla kabul edildi.
Böylece Cumhuriyetçilerin tartışmaları ağırdan alarak paketin oylanmasını geciktirmesi engellenmiş oldu.
Söz konusu paket, bugün ya da yarın Senatoda yapılacak nihai oylamada kabul edilirse, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak.
Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için paketin Temsilciler Meclisinde de onaylanması gerekiyor.
Toplam değeri 95 milyar dolar olan paket, Ukrayna'ya 60 milyar, İsrail'e 14,1 milyar, Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için 9,2 milyar ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine 4,8 milyar dolar yardım yapılmasını öngörülüyor.
Paket bütçesi ayrıca, sentetik uyuşturucu fentanil ile mücadelede de kullanılacak.
ABD Senatosunun gündemine 8 Şubat'taki oylamayla alınan paket, Cumhuriyetçilerin geciktirme çabalarıyla karşılaşmıştı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Meteoroloji'nin dün turuncu kodla uyardığı Antalya gece saatlerinde artan yağışlar adeta felaketi yaşadı. Sele teslim olan şehirde çok sayıda araç sular altında kaldı, birçok ev zarar gördü. 5 ilçede okulların tatil edildiği şehirde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nden ise korkunç görüntüler geldi. Suların altında kalan mahalle ve kurtarma çalışmaları dron ile de görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören ek bütçe tasarısının oylamasına geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?