ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören ek bütçe tasarısının oylamasına geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören ek bütçe tasarısının oylamasına geçti

ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail\'e yardım öngören ek bütçe tasarısının oylamasına geçti

ABD Senatosunda, Ukrayna, İsrail ve diğer bölgelere yardım öngören ek bütçe tasarısına yönelik nihai oylamanın önü açıldı. Senatoda yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin geciktirme çabaları engellendi ve paketin oylanması için yol açıldı. Eğer bugün ya da yarın Senatoda kabul edilirse, paket Temsilciler Meclisi onayına sunulacak ve ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşabilecek. Paket, Ukrayna'ya 60 milyar, İsrail'e 14,1 milyar, Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için 9,2 milyar ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine 4,8 milyar dolar yardım yapılmasını öngörüyor. Ayrıca, paket bütçesi sentetik uyuşturucu fentanil ile mücadelede de kullanılacak.

13.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosunda, Ukrayna, İsrail ve diğer bölgelere yardım öngören ek bütçe tasarısına yönelik nihai oylamanın önü açıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Senatoda ABD Başkanı Joe Biden'ın Ekim 2023'te talep ettiği pakete dair tartışmaların sonlanması, 33 "hayır"a karşı 66 "evet" oyuyla kabul edildi.

Böylece Cumhuriyetçilerin tartışmaları ağırdan alarak paketin oylanmasını geciktirmesi engellenmiş oldu.

Söz konusu paket, bugün ya da yarın Senatoda yapılacak nihai oylamada kabul edilirse, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak.

Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için paketin Temsilciler Meclisinde de onaylanması gerekiyor.

Toplam değeri 95 milyar dolar olan paket, Ukrayna'ya 60 milyar, İsrail'e 14,1 milyar, Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için 9,2 milyar ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine 4,8 milyar dolar yardım yapılmasını öngörülüyor.

Paket bütçesi ayrıca, sentetik uyuşturucu fentanil ile mücadelede de kullanılacak.

ABD Senatosunun gündemine 8 Şubat'taki oylamayla alınan paket, Cumhuriyetçilerin geciktirme çabalarıyla karşılaşmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Batı Şeria, Joe Biden, Ukrayna, İsrail, Gazze, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören ek bütçe tasarısının oylamasına geçti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 15:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören ek bütçe tasarısının oylamasına geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement