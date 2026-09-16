ABD Senatosunda 20'den fazla senatörden Batı Şeria için bilgilendirme tasarısı - Son Dakika
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ABD Senatosunda 20'den fazla senatörden Batı Şeria için bilgilendirme tasarısı

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ABD'de 20'den fazla senatör, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail askerlerinin karıştığı şiddet olaylarıyla ilgili Kongrenin bilgilendirilmesini öngören karar tasarısı sundu.

ABD'de 20'den fazla senatör, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail askerlerinin karıştığı şiddet olaylarıyla ilgili Kongrenin bilgilendirilmesini öngören karar tasarısı sunduklarını bildirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jeanne Shaheen, Chris Van Hollen, Tim Kaine ve Bernie Sanders öncülüğündeki 20'den fazla senatör, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla ilgili adım attı.

Senatörler, ABD Dışişleri Bakanlığının Batı Şeria'da giderek artan şiddet olaylarıyla ilgili Kongreye bilgilendirme yapmasını öngören öncelikli karar tasarısını Kongreye sundu.

Tasarıda Bakanlığın, ABD'lilerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler veya İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin soruşturmalardan edindiği bilgileri ve Filistinli çocukların alıkonulması başta olmak üzere insan hakları durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşmasının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen senatörlerden Shaheen, "Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik bu cinayetler ve aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddeti, hukukun üstünlüğünü baltalıyor ve iki devletli çözümü tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Senatör Van Hollen da Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılar ve haksızlıklar ile ABD vatandaşlarının öldürülmelerine ilişkin yanıt alma zamanının geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Senatosunda 20'den fazla senatörden Batı Şeria için bilgilendirme tasarısı - Son Dakika

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