ABD Silahları Gazze'deki Soykırımda Rol Oynuyor - Son Dakika
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ABD Silahları Gazze'deki Soykırımda Rol Oynuyor

ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri destek, Gazze'deki saldırılarda kullanılan silahların izlerini gösteriyor.

14.01.2025 14:48
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ABD yönetiminin Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e sağladığı koşulsuz askeri desteğin izleri, Gazze'nin dört bir yanında görüntülendi.

ABD, en büyük destekçisi konumunda bulunduğu İsrail için Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana harcadığı 22 milyar dolara ilave 20 milyar dolarlık silah satışına da onay verdi.

Uluslararası raporlar, ABD'nin, İsrail'in ana silah tedarikçisi olduğunu gösterirken İsrail'in, 2019-2023 yıllarında konvansiyonel silahlarının yüzde 69'unu ABD'den ithal ettiği biliniyor.

CBS News kanalının "60 Minutes" programında yayınlanan görüntüler, Amerikan vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarıyla beslenen soykırımın merkezindeki Amerikan silahlarının Gazze'nin dört bir yanına yayıldığını gözler önüne serdi.

Mayıs 2024'te Gazze'de çekilen görüntülerde, moloz yığınlarının üzerinde oturan çocukların, ABD Savunma Bakanlığı etiketlerine sahip mühimmat kovanlarıyla oynadığı görüldü.

Gazze'nin her yerinde ABD damgası basılı bu kovanlara rastlanabileceği belirtilen video, sosyal medyada gündem olurken ABD'ye yönelik eleştirilerin artmasına da vesile oldu.

"Gazze'de yaşananlar, ABD silahları olmadan gerçekleşemezdi"

ABD Dışişleri Bakanlığında görev yaparken İsrail'in Gazze'deki soykırımına desteği nedeniyle bakanlıktan Nisan 2024'te istifa eden Hala Rharrit, CBS News'a verdiği mülakatta, Washington'un, İsrail'i desteklemek için ne kadar ileri gideceği konusunda endişesini dile getirdi.

Yaklaşık son 20 yılını Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Asya, Afrika ve Orta Doğu'da insan hakları ve terörle mücadele konularında çalışarak geçirdiğini belirten Rharrit, görevinin bir parçası olarak Gazze'de yaşananları da yakından takip ettiğini söyledi.

Bu süreç boyunca yöneticilerine gönderdiği Gazze'den gelen dehşet verici görüntüleri detaylandıran Rharrit, "(Onlara) Tartışılmaz suç ortaklığını gösterdim. Büyük çoğunluğunu çocukların kapsadığı katliamların hemen yanında ABD bombalarının parçaları vardı." dedi.

Rharrit, "Kuşkusuz, Gazze'de yaşananlar, ABD silahları olmadan gerçekleşemezdi." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'deki olaylar konusunda farkındalık yaratmaya çalıştığında susturulduğu anlardan birini paylaşan Rharrit, açlıktan ölmek üzere olan çocukların görüntülerini gösterdiği için resmen azarlandığını aktardı.

Rharrit, kendisi için bardağı taşıran ve istifa kararında etkili olan olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir kanal, hava saldırısında öldürülen küçük bir kızla ilgili haber yaptı. Haberde, küçük kızın hayattayken çekilmiş fotoğrafını kullanıyorlardı. Üzerinde prenses elbisesi vardı, kocaman ve tatlı bir gülümsemeyle asasını sallıyordu. O çocukta kendi çocuğumu gördüm."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Silahları Gazze'deki Soykırımda Rol Oynuyor - Son Dakika

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