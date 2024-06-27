ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler - Son Dakika
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ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler

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ABD Temsiler Meclisi Üyesi Brian Mast, Kongre binasında yaptığı konuşmada Filistinlileri öldürmenin en iyi diplomasi olduğunu söyledi.

27.06.2024 23:48  Güncelleme: 00:53
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ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast, Kongre binasında konuştuğu savaş karşıtı sivil toplum kuruluşunun (STK) kurucularından Medea Benjamin'e, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistinlileri öldürmenin "en iyi diplomasi" yolu olduğunu söyledi.

"EN İYİ DİPLOMATİK TAKTİK"

Cumhuriyetçi Parti üyesi Mast, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası STK'nin kurucularından Benjamin ile kongre binasında yaptığı konuşmanın videosunu X hesabından paylaştı.

Görüntüyü "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir." dedi.

56 saniyelik videoda Mast, "ABD ordusunda veya askeri alanda hizmet etmeye inanmıyorsunuz. Size askeriyeden söz etmemin bir önemi yok" diye konuşurken Yahudi aktivist Benjamin de "Ben öldürmeye inanmıyorum, birbirinizi öldürmeyi bırakın." diye cevap verdi.

"HAMAS'IN SORUMLUSU AYAĞI KOLU OLMAYAN ÇOCUKLAR MI?"

Mast bir kere daha "İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri." diye konuştu.

"Özgür Filistin" yazılı pembe tişört giyen Benjamin de "Sen de uzuvlarını kaybetmişsin. ( Gazze'de) Ayakları, kolları olmayan çocukları gördün. Hamas'ın sorumlusu onlar mıydı?" yanıtını verdi.

İSRAİL İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞTI

Siyasete girmeden önce ABD ordusunda askerlik yapan ve Afganistan görevinde iki bacağını kaybeden Mast'ın şahsi internet sayfasında, bir süre "İsrail ordusu için de gönüllü olarak çalıştığı" bilgisi yer alıyor.

KONGRE BİNASINA İSRAİL ORDUSU ÜNİFORMASIYLA GELMİŞTİ

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Parti (GOP) adına Florida eyaletini temsil eden Brian Mast, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten 6 gün sonra Kongre binasında İsrail ordusunun üniformasıyla görüntülenmişti.

Mast, Filistin asıllı Demokrat Parti Temsilcisi Rashida Tlaib'in 10 Ekim'de Kongre binasının dışında Filistin bayrağı açmasına atıfta bulunarak, etrafındaki gazetecilere "Tlaib'in bayrağı varsa, benim de üniformam var." diye konuşmuştu.

ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
Kaynak: AA

Filistin, Sözler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat YILMAZ: Amerika, İsrail’in tasmasını tutmasa bunlar pire gibi zıplayabilirler mi? Ortadoğu projesine ek olarak Rusya’yı projeye dahil etseler, alt tarafta Ukrayna yanı Gürcistan, öte ysndan İran, Lübnan, Irak, BAE dahil ortaya bir güç çıkarsalar, elimizi değil ayağımızı öptürürüz. Ne Ermenistan zıplar ne İsrail!!! 26 4 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi: İran İslam Cumhuriyeti merkezli bir direniş gücü var direnen zaten, başka var mı? Hamas, İslâmî Cihad, Hizbullah, Ensarullah, HaşdiŞabi.... bunları her konuda besleyen İran değil mi ? siyonist-emperyalistler diyorsa baş düşman İran'dır... artık.. Bizim yapmamız gereken DİRENİŞE her türlü desteği vermek olmalı. 2 5 mehmet özcan: açın kapıları erkekler var 0 1
  • ferhat eser: klavyeciler ayaklanır şimdi onlara göre 3 cü dünya savaşı klavyeden başlayıp monitorla kasa arasında olucak 8 14 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Koçum sen sanki cephedesin ! 6 0
  • Tahsin Mehdevi: Mazlumun hakkını alacağı gün, zalimin şiddetinden daha dehşetli olacaktır. 14 2 Yanıtla

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