ABD: Türkiye Suriye'de Önemli Bir Aktör - Son Dakika
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ABD: Türkiye Suriye'de Önemli Bir Aktör

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'deki terör tehdidini anladığını ve Türklerin önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

17.12.2024 02:16
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Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye sınırında (PKK/ YPG kaynaklı) meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını kaydederek, "Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Kirby, bir basın mensubunun, "Seçilmiş Başkan (Donald) Trump'ın, Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu yönündeki" ifadelerini hatırlatarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğu sorusuna cevap verdi.

ABD'li danışman, "Son 14 yıldır olduğu gibi, Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tam da bu sebeple Türkiye'ye gittiğini ve burada Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını belirten Kirby, Suriye'deki PKK/YPG tehdidine ilişkin, "Geçmişte de söylediğim gibi, (Türkiye'nin) teröristlerle ilgili meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin de Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmaması konusunda önceliği olduğunu ve bu konuda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Kirby, hem kendilerinin hem de SDG'nin odağının DEAŞ olarak kalması gerektiğini ve bu konudaki anlaşmazlık noktaları konusunda da Türkiye ile görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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