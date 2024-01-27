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ABD, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağı satışını Kongre'ye bildirdi - Son Dakika
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ABD, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağı satışını Kongre'ye bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 F-16 modernizasyon kitinin satışını onaylayan tebligatı Kongre'ye iletti. Türkiye'ye yapılacak F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulandı. Satışın gerçekleşebilmesi için Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor.

ABD, Türkiye\'ye 40 F-16 savaş uçağı satışını Kongre\'ye bildirdi
27.01.2024 - 05:19,
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi." ifadelerine yer verildi ve Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının ilgili sertifikasyonu bugün Kongre'ye ilettiği kaydedildi.

Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtildi.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden satışa onay

Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.

Aynı saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve mevcut durumda Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceklerini bildirdi.

Kongre'nin değerlendirme için 15 gün süresi var

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

Söz konusu süre, ilgili yasaya göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor.

Türkiye, ABD'den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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