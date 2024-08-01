ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, takas operasyonunda müttefiklere minnettarlık duyduklarını belirtti - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, takas operasyonunda müttefiklere minnettarlık duyduklarını belirtti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonunu değerlendirirken, ABD'yi destekleyen müttefiklere minnettar olduklarını söyledi. Sullivan, takas operasyonunu dünya çapında yeniden canlandırılan ittifakların bir göstergesi olarak nitelendirdi.

01.08.2024 21:50
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NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonunu değerlendirirken, sonuca ulaşmak için karmaşık müzakerelerde ABD'yi destekleyen müttefiklere derinden minnettar olduklarını söyledi.

Sullivan, Beyaz Saray'daki basın toplantısında takas operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Takas operasyonunu ABD Başkanı Joe Biden'ın "dünya çapında yeniden canlandırdığı ittifakların" en tekil ve somut göstergesi olarak niteleyen Sullivan, "Bu sonuca ulaşmak için karmaşık müzakerelerde bizi destekleyen müttefiklerimize derinden minnettarız. Ben bu kürsüde şu an dururken Başkan (Biden) Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye liderlerine kişisel olarak teşekkür etmek için ulaşmaya çalışıyor." dedi.

Sullivan, takas yapılan bazı isimlerin bu akşam ABD'ye ulaşmasını beklediklerini belirtirken kürsüde bir ara yutkunarak gözyaşlarını tutmaya çalıştı.

Rusya ile yapılan takas anlaşmasının Ukrayna sorunuyla ilgili görüşmelere olası olumlu etkisi konusundaki bir soruyu yanıtlayan Sullivan, "Rehine ve tutuklu müzakereleri ile Ukrayna'daki savaşla ilgili herhangi bir potansiyel diplomasi arasında bir bağlantı görmüyoruz. Bunlar farklı kulvarlarda ilerliyor." karşılığını verdi.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, takas operasyonunda müttefiklere minnettarlık duyduklarını belirtti - Son Dakika
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