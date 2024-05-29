ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım talebine olumsuz yaklaşıyor - Son Dakika
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ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım talebine olumsuz yaklaşıyor

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım talebine olumsuz yaklaşıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım talebine olumsuz baktıklarını belirterek, 'UCM'ye yönelik yaptırımların doğru yaklaşım olduğuna inanmıyoruz.' dedi. Kirby, günlük basın brifinginde, ABD'nin İsrail'e yaptırım talep eden UCM'ye yönelik pozisyonunu değerlendirdi.

29.05.2024 00:15
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım talebine olumsuz baktıklarını belirterek, "UCM'ye yönelik yaptırımların doğru yaklaşım olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Kirby, günlük basın brifinginde, ABD'nin İsrail'e yaptırım talep eden UCM'ye yönelik pozisyonunu değerlendirdi.

Kongre'deki Cumhuriyetçilerin UCM'ye yönelik yaptırım çağrılarına destek verip vermedikleri sorusuna Kirby, "Hayır. UCM'ye yönelik yaptırımların doğru yaklaşım olduğuna inanmıyoruz." yanıtını verdi.

UCM'nin İsrail üzerinde yargı yetkisi olduğunu düşünmediklerini bir kez daha dile getiren Kirby, "(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik) Bu tutuklama talebi başvurularını desteklemiyoruz, bunu daha önce de söyledik ancak buna verilecek cevabın UCM'ye yaptırım olduğuna inanmıyoruz." dedi.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

UCM'nin kararını eleştiren Cumhuriyetçi senatörler ise ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulaması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

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