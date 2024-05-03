ABD Üniversite Kampüslerinde Filistin'e Destek Gösterilerinde Binlerce Gözaltı - Son Dakika
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ABD Üniversite Kampüslerinde Filistin'e Destek Gösterilerinde Binlerce Gözaltı

ABD Üniversite Kampüslerinde Filistin\'e Destek Gösterilerinde Binlerce Gözaltı

ABD'nin çeşitli üniversite kampüslerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Filistin destekçisi göstericiler arasında en az 2 bin kişi gözaltına alındı. Gösterilerde öğretim görevlileri ve profesörler de bulunuyor. Polis müdahalesiyle dağıtılan Gazze ile dayanışma kampları, öğrencilerin polise saldıran İsrail yanlılarına karşı neden korunmadıklarını sormasıyla gerginlik yaşandı.

03.05.2024 00:27
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NEW ABD'de üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 2 haftada en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumları dahil onlarca üniversite kampüsünde 18 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları protesto ediliyor.

Associated Press'in (AP) kendi kaynaklarını kullanarak elde ettiği bilgilere göre, bu protestolarda aralarında birçok öğretim görevlisi ve profesörün de bulunduğu en az 2 bin gösterici gözaltına alındı.

UCLA'da polis müdahalesi

Ülkenin dört bir tarafındaki üniversite kampüslerinde kurulan Gazze ile dayanışma kampları, üniversite yönetimlerinin baskısı ve polisin sert müdahalesiyle dağıtılırken, California eyaletindeki üniversite kampüsleri, son 24 saatte en çok hareketliliğin yaşandığı protesto alanlarından oldu.

Los Angeles California Üniversitesi'nde (UCLA), günün erken saatlerinde özel polis birliklerinin öğrencilere müdahalesinde "kaotik sahneler" yaşandı.

Eyalet polisi, UCLA'daki polis baskınında en az 200 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin Los Angeles merkezindeki ilçe hapishanesinde tutulduğunu açıkladı.

New Hampshire, Kuzey Arizona ve Tulane üniversitelerinde de protesto kampları dağıtıldı, öğrenciler gözaltına alındı.

Gazze ile dayanışma kamplarının öncüsü olan New York'ta, Columbia Üniversitesinden sonra City College, Stony Brook, Buffalo ve Fordham üniversitelerindeki protestolarda da eylemciler polisin sert müdahalesiyle dağıtıldı.

Öğrenciler polise "dün gece neredeydiniz?" diye sordu

Polis, Gazze ile dayanışma kampını dağıtmaya çalışırken UCLA öğrencileri, İsrail yanlısı bir grubun kendilerine yaptığı saldırıyı hatırlatarak güvenlik güçlerine, "Dün gece neredeydiniz?" diye sordu.

Filistin destekçisi öğrenciler, polise, kesici alet, çekiç ve taşlarla saldıran İsrail yanlılarına karşı neden korunmadıkları ve saldırganların neden gözaltına alınmadığı sorularını yöneltti.

UCLA'da dün gece İsrail yanlısı maskeli grubun kampüsteki çadır alanına saldırmasıyla tansiyon yükselmiş, polisin olaya müdahale etmesi saatler almıştı.

Müslüman Halkla İlişkiler Konseyi yetkilisi Rebecca Husaini, düzenlediği basın toplantısında, "Toplumun, polisin kendilerini koruduğunu, başkalarının onlara zarar vermesine izin vermediğini hissetmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Üniversite Profesörleri Birliğinin Columbia Üniversitesi şubesi de sosyal medyadan paylaştığı basın açıklamasıyla, kampüste Filistin'e destek veren öğrencilerin dağıtılması için New York Polis Departmanını müdahaleye çağıran okul yönetimini kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Üniversite Kampüslerinde Filistin'e Destek Gösterilerinde Binlerce Gözaltı - Son Dakika

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