Georgetown Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterisi

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ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde aralarında öğrencilerin de olduğu grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Filistin destekçisi grup, bir araya geldikleri üniversite kampüsündeki kavşağı kapattı.

İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulunan öğrenciler, üniversite yönetiminden Gazze işgalini destekleyen şirketlere finansal desteğin kesilmesini talep etti.

Göstericiler, "Biz adalet bulamıyorsak onlar da huzur bulamayacak" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

ABD'de yeni eğitim dönemiyle birlikte Filistin'e destek gösterileri de başladı. Columbia Üniversitesi'nde aralarında öğrencilerin de bulunduğu Filistin destekçisi grup, 3 Eylül'de gösteri düzenlemişti.

New York polisi, üniversitedeki gösterilerde iki kişiyi gözaltına almıştı.

ABD üniversitelerindeki protestolar

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler, okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek gösterileri ülkede 50'den fazla üniversiteye yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte mensubu 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.