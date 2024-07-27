ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Asya'da gerilime rağmen iletişim hatlarını korumak için görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Asya'da gerilime rağmen iletişim hatlarını korumak için görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Asya'da derinleşen rekabet ve bölgesel gerilimlere rağmen iletişim hatlarını korumaya çalışmak amacıyla bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine ilişkin endişeler dile getirildi. Ayrıca, ABD'nin insan hakları ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı. Çin Dışişleri Bakanı ise ABD ile ilişkilerdeki risklerin arttığını belirtirken, iki tarafın riskleri yönetmesi ve işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

27.07.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya'da derinleşen rekabet ve bölgesel gerilimlere rağmen iletişim hatlarını korumaya çalışan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan Blinken ile Vang, burada bir görüşme yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in görüşmeye dair yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki taraf önemli ikili, bölgesel ve küresel konularda açık ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrarı bozucu eylemlerine" ilişkin endişelerini dile getiren Blinken, görüşmede Wang'a Washington'un seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü ve anlaşmazlıkların uluslararası hukukla tutarlı bir şekilde barışçıl çözümünü desteklediğini söyledi.

Blinken, ABD'nin insan hakları da dahil kendi çıkarları ile değerlerini, müttefiklerinin ve ortaklarının çıkarlarını ve değerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini yineledi.

Çin'de haksız yere gözaltına alınan veya çıkış yasağına tabi tutulan Amerikan vatandaşlarının durumlarının çözüme kavuşturulmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizen ABD'li Bakan, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu ilerleteceğini, Tayvan Boğazı'nda da barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Blinken, Çin'in Rusya'nın savunma sanayi üssüne verdiği destekten duyduğu ciddi endişeyi yineleyerek Pekin'in Avrupa güvenliğine yönelik bu tehdidi ele almak üzere harekete geçmemesi halinde Washington'un uygun tedbirleri almaya devam edeceği uyarısında bulundu.

İki üst düzey diplomat ayrıca Kore yarımadası ve Myanmar'daki durumu da ele alırken orada bölge ile birlikte çalışma ihtiyacının altını çizdi.

Blinken ayrıca Wang'a Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik son çalışmaları hakkında bilgi verirken, bir an önce anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı.

Vang, ABD ile ikili ilişkilerdeki risklerin "halen artmakta olduğu" uyarısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise görüşmede, Washington ile ilişkilerin yakın geçmişte arttığını kabul etmekle birlikte, ABD ile ikili ilişkilerdeki risklerin "hala artmakta olduğu"nu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Wang, ABD'nin Çin'i çevreleme ve baskı altında tutma politikasına son vermediği hatta bunu daha da yoğunlaştırdığını vurgulayarak, "Çin-ABD ilişkilerinin karşı karşıya olduğu riskler halen birikiyor ve zorluklar da artıyor." ifadesini kullandı.

Wang, iki tarafın "(ilişkilerin) yönünü sürekli olarak ayarlaması, riskleri yönetmesi, farklılıkları uygun şekilde ele alması, müdahaleyi ortadan kaldırması ve işbirliğini teşvik etmesinin" gerekli olduğunu kaydetti.

ABD'nin "Çin'e ilişkin yanlış algısında ısrar ettiğini ve Çin'i her zaman kendi hegemonik mantığıyla yansıttığını" belirten Wang, muhatabına, "Çin ABD değildir ve ABD olmak da istememektedir." ifadesini kullandı.

Wang, konuşmasında, Çin'in hegemonya ya da güç peşinde olmadığını, barış ve güvenlik konularında dünyadaki en iyi sicile sahip büyük bir ülke olduğunu iddia etti.

Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile yaşanan gerilim konusunda Wang, ABD'li mevkidaşına Washington'un "alevleri körüklemeyi, sorun çıkarmayı ve denizde istikrarı baltalamayı bırakması gerektiğini" dile getirdi.

Tayvan konusunda da Wang, oranın "asla bir ülke olmayacağını" öne sürerek, "'Tayvan'ın bağımsızlığı' ve Tayvan Boğazı'nda barış birbiriyle bağdaşmaz. Her provokasyonda, kesinlikle karşı koyacağız. Tayvan bağımsızlığı için alanı sürekli olarak azaltacağız ve tam bir yeniden birleşme hedefine ulaşmak için çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Ukrayna krizinde barış ve diyaloğa vurgu yapan Wang, Blinken'e ABD'nin "tek taraflı yaptırımları kötüye kullanmayı bırakması gerektiği" yorumunu yaparak, "Çin karalama ve iftiraya karşıdır, baskı ve şantajı kabul etmez ve temel çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için kararlı ve güçlü tedbirler alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Asya'da gerilime rağmen iletişim hatlarını korumak için görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 22:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Asya'da gerilime rağmen iletişim hatlarını korumak için görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement