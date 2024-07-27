ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Asya'da gerilime rağmen iletişim hatlarını korumak için görüştü

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Asya'da derinleşen rekabet ve bölgesel gerilimlere rağmen iletişim hatlarını korumaya çalışan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan Blinken ile Vang, burada bir görüşme yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in görüşmeye dair yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki taraf önemli ikili, bölgesel ve küresel konularda açık ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrarı bozucu eylemlerine" ilişkin endişelerini dile getiren Blinken, görüşmede Wang'a Washington'un seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü ve anlaşmazlıkların uluslararası hukukla tutarlı bir şekilde barışçıl çözümünü desteklediğini söyledi.

Blinken, ABD'nin insan hakları da dahil kendi çıkarları ile değerlerini, müttefiklerinin ve ortaklarının çıkarlarını ve değerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini yineledi.

Çin'de haksız yere gözaltına alınan veya çıkış yasağına tabi tutulan Amerikan vatandaşlarının durumlarının çözüme kavuşturulmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizen ABD'li Bakan, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu ilerleteceğini, Tayvan Boğazı'nda da barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Blinken, Çin'in Rusya'nın savunma sanayi üssüne verdiği destekten duyduğu ciddi endişeyi yineleyerek Pekin'in Avrupa güvenliğine yönelik bu tehdidi ele almak üzere harekete geçmemesi halinde Washington'un uygun tedbirleri almaya devam edeceği uyarısında bulundu.

İki üst düzey diplomat ayrıca Kore yarımadası ve Myanmar'daki durumu da ele alırken orada bölge ile birlikte çalışma ihtiyacının altını çizdi.

Blinken ayrıca Wang'a Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik son çalışmaları hakkında bilgi verirken, bir an önce anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı.

Vang, ABD ile ikili ilişkilerdeki risklerin "halen artmakta olduğu" uyarısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise görüşmede, Washington ile ilişkilerin yakın geçmişte arttığını kabul etmekle birlikte, ABD ile ikili ilişkilerdeki risklerin "hala artmakta olduğu"nu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Wang, ABD'nin Çin'i çevreleme ve baskı altında tutma politikasına son vermediği hatta bunu daha da yoğunlaştırdığını vurgulayarak, "Çin-ABD ilişkilerinin karşı karşıya olduğu riskler halen birikiyor ve zorluklar da artıyor." ifadesini kullandı.

Wang, iki tarafın "(ilişkilerin) yönünü sürekli olarak ayarlaması, riskleri yönetmesi, farklılıkları uygun şekilde ele alması, müdahaleyi ortadan kaldırması ve işbirliğini teşvik etmesinin" gerekli olduğunu kaydetti.

ABD'nin "Çin'e ilişkin yanlış algısında ısrar ettiğini ve Çin'i her zaman kendi hegemonik mantığıyla yansıttığını" belirten Wang, muhatabına, "Çin ABD değildir ve ABD olmak da istememektedir." ifadesini kullandı.

Wang, konuşmasında, Çin'in hegemonya ya da güç peşinde olmadığını, barış ve güvenlik konularında dünyadaki en iyi sicile sahip büyük bir ülke olduğunu iddia etti.

Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile yaşanan gerilim konusunda Wang, ABD'li mevkidaşına Washington'un "alevleri körüklemeyi, sorun çıkarmayı ve denizde istikrarı baltalamayı bırakması gerektiğini" dile getirdi.

Tayvan konusunda da Wang, oranın "asla bir ülke olmayacağını" öne sürerek, "'Tayvan'ın bağımsızlığı' ve Tayvan Boğazı'nda barış birbiriyle bağdaşmaz. Her provokasyonda, kesinlikle karşı koyacağız. Tayvan bağımsızlığı için alanı sürekli olarak azaltacağız ve tam bir yeniden birleşme hedefine ulaşmak için çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Ukrayna krizinde barış ve diyaloğa vurgu yapan Wang, Blinken'e ABD'nin "tek taraflı yaptırımları kötüye kullanmayı bırakması gerektiği" yorumunu yaparak, "Çin karalama ve iftiraya karşıdır, baskı ve şantajı kabul etmez ve temel çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için kararlı ve güçlü tedbirler alacaktır." değerlendirmesini yaptı.