ABD ve Fransa BM'de Gerilim Yaşadı - Son Dakika
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ABD ve Fransa BM'de Gerilim Yaşadı

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ABD temsilcisi, Fransa'nın insan hakları komiseri seçimiyle ilgili paylaşımına tepki gösterip salondan ayrıldı.

BİRLEŞMİŞ ABD temsilcisi, Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün tekrar 4 yıllığına seçilmesi hakkındaki paylaşımı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Fransa temsilcisi konuşurken tepki göstererek salonu terk etti.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'daki durumu ele almak üzere toplandı.

Toplantıda daha sonra söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Dan Negrea, Fransa'yı "ahlaki konuda ders vermekle" eleştirerek, Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont konuşurken salonu terk ettiklerini söyledi.

Negrea, "Özgürlüklerinin tehlikeye girdiği her çatışmada bu üye devletin yanında olduk. Bugün onlara, dünyanın özgürlük meşalesi olmaya devam eden ülkenin ABD olduğunu hatırlatıyorum." dedi.

Fransa'nın "samimiyetsiz gösterişinin yorucu" olduğunu, ancak BMGK Daimi Üyesi olduğu için buna katlandıklarını belirten Negrea, "Bu nedenle, küçümseyici ve saygısız söylemlerinden vazgeçip bu Konsey'deki yerlerine yakışır bir şekilde davranana kadar, siyasallaştırılmış saçmalıklarını dinleme ayrıcalığını onlara tanımayacağız." diye konuştu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da ABD Büyükelçisi'nin sözlerine karşılık olarak, ülkesinin bu yıl ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldığını hatırlattı.

Bonnafont, "Bugünkü tartışmada da amacımız, Ukrayna'nın barışa, güvenliğe, toprak bütünlüğüne ve mutlak egemenliğine geri dönebilmesi için barış girişimlerini masaya getiren herkesle birlikte çalışmaya devam etmektir." görüşünü paylaştı.

BM Genel Kurulu, 24 Temmuz'da yaptığı oylamada Volker Türk'ün BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev süresini 4 yıl daha uzatmıştı.

Türk'ün görev süresinin uzatılmasına 144 ülke "evet" derken ABD, İsrail, Rusya ve Kuzey Kore dahil 10 ülke hayır oyu kullanmış, 13 ülke de çekimser kalmıştı.

Bunun üzerine Fransa'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabından hafta sonu yapılan paylaşımda, "ABD eskiden insan haklarının sembolüydü. Artık değil. Bugün Kuzey Kore, Nikaragua, Mali ve Rusya ile birlikte izole edilmiş durumda. Dünya artık onu dinlemiyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Diplomasi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Fransa BM'de Gerilim Yaşadı - Son Dakika

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