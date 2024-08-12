ABD ve İngiltere'nin Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediği duyuruldu - Son Dakika
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ABD ve İngiltere'nin Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediği duyuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar ve sonuçları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

12.08.2024 13:20
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Kamaran Adası'nı hedef aldığı belirtildi.

Haberde söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan Hudeyde iline bağlı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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