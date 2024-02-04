ABD ve İngiltere, Yemen\'deki Taiz kentindeki iletişim ağlarını hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentindeki iletişim ağlarını 11 hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı.
Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD-İngiliz savaş uçaklarının, 11 saldırıyla Taiz kentindeki iletişim ağlarını hedef aldığı aktarıldı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, son saatlerde Yemen'in farklı kentlerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bunlara yanıt vereceklerini kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu, bu saldırılarda Husilerin silah depolarının, füze sistemlerinin ve rampalarının, hava sistemlerinin ve radarların hedef alındığını açıklamıştı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da, Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan Husilere ait 6 gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurmuştu.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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