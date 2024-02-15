ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentine saldırdı - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentine saldırdı

ABD ve İngiltere, Yemen\'in Hudeyde kentine saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

15.02.2024 17:22
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu haberine göre, ABD ve İngiltere, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı Beyt el-Fakif bölgesine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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