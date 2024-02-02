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ABD ve İsrail Savunma Bakanları Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldı - Son Dakika
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ABD ve İsrail Savunma Bakanları Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldı

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria\'yı ele aldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'da yaşanan gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsrail-Lübnan sınırında diplomatik çözümün desteklenmesi ve Batı Şeria'da istikrar konuları ele alındı. Austin, Gazze'ye kesintisiz insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı ve Gallant ise Ürdün'de ABD askerlerine yapılan saldırıda hayatını kaybeden 3 Amerikan askeri için taziyelerini iletti.

02.02.2024 10:45
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze, İsrail- Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsrail-Lübnan sınırında diplomatik çözümün desteklenmesi ve Batı Şeria'da istikrar konuları ele alındı.

Austin, Gazze'ye kesintisiz insani yardımın ulaştırılmasının altını çizdi.

Gallant ise Ürdün'de ABD askerlerine saldırıda 3 Amerikan askerinin yaşamını yitirmesinden dolayı Austin'e taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İsrail Savunma Bakanları Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ve İsrail Savunma Bakanları Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldı - Son Dakika
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