ABD ve Katar, Orta Doğu\'da artan gerilimi ele aldı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Orta Doğu'da artan gerilimi ve Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ile Al Thani, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, son günlerde İsrail ile Lübnan arasında artan gerilimi ve genel anlamda Orta Doğu'da yükselen tansiyonu değerlendirdi.

Blinken ile Al Thani ayrıca, Gazze'de esirlerin serbest kalmasını, Filistin halkının acılarının hafifletilmesi ve kapsamlı bir istikrarın kapılarını açabilecek ateşkese ulaşılması için çalışmaya devam edilmesi vurgusunu yaptı.

Blinken, Katarlı mevkidaşına bölgesel barışla ilgili çabaları dolayısıyla da teşekkür etti.