ABD ve koalisyon güçleri Yemen'deki Husilere ait 28 İHA'yı vurdu - Son Dakika
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ABD ve koalisyon güçleri Yemen'deki Husilere ait 28 İHA'yı vurdu

ABD ve koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilere ait en az 28 insansız hava aracını (İHA) vurduğunu duyurdu. CENTCOM ve koalisyon güçleri, Husilerin saldırılarını bertaraf ettiği kaydedildi.

09.03.2024 22:32
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ABD ve koalisyon güçlerinin, Yemen'deki İran destekli Husilere ait en az 28 insansız hava aracını (İHA) vurduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, CENTCOM ve koalisyon güçlerinin, Husilerin saldırılarını bertaraf ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, yerel saatle 4.00 ila 8.20 arasında en az 28 İHA'nın vurulduğu, olayda ABD ve koalisyon güçlerine ait gemilerle ticari gemilerin hasar almadığı belirtildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da İHA'lar ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve koalisyon güçleri Yemen'deki Husilere ait 28 İHA'yı vurdu - Son Dakika

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