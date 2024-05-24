ABD Başkanı Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'ye insani yardım girişleri konusunda anlaştı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'ye insani yardım girişleri konusunda anlaştı

ABD Başkanı Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze\'ye insani yardım girişleri konusunda anlaştı

ABD Başkanı Joe Biden ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Gazze'deki son durumu ele aldıkları görüşmede, Kerem Ebu Salim (Şalom) kapısından Gazze'ye geçici olarak insani yardım girişleri konusunda anlaştıklarını belirtti. Biden ayrıca, İsrail tarafından kapatılan Refah sınır kapısının yeniden açılması yönündeki çabalara da destek verdiğini vurguladı.

24.05.2024 22:15
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ABD Başkanı Joe Biden ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Gazze'deki son durumu ele aldıkları görüşmede, Kerem Ebu Salim (Şalom) kapısından Gazze'ye geçici olarak insani yardım girişleri konusunda anlaştıklarını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ile Sisi, Gazze'deki ateşkesle ilgili son durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden ile Sisi, Gazze'deki insani durumu, rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasına varılmasıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

İki lider de Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkese varılması gerektiği konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Görüşmede Biden, Mısır üzerinden Kerem Ebu Salim (Şalom) kapısını kullanarak Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan insani yardımların geçici olarak Gazze'ye ulaştırılmasını taahhüt eden Sisi'ye teşekkür etti ve bu adımın "pek çok hayatın kurtulmasına vesile olacağını" belirtti.

Biden ayrıca, İsrail tarafından kapatılan Refah sınır kapısının yeniden açılması yönündeki çabalara da destek verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'ye insani yardım girişleri konusunda anlaştı - Son Dakika

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